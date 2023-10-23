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Фабрика слез: Китай начал расследование в отношении Foxconn

При чем здесь Украина, Израиль и Тайвань и почему это может привести к очередной эскалации американо-китайских отношений
Фото: Global Look Press/Cfoto
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Налоговые проверки на предприятиях Foxconn — тайваньской «фабрике» Apple — могут усложнить отношения КНР и США. Для американской стороны это важное предприятие, которое влияет на экономику страны, как минимум в репутационном плане. На этом фоне реакция Штатов может оказаться довольно резкой. При этом среди возможных причин расследования, которое ведут китайские власти, эксперты называют экономические интересы материкового Китая, выборы на Тайване и даже палестино-израильский конфликт. Какую «игру» ведет Пекин и почему именно сейчас — в материале «Известий».

В чем Пекин «обвиняет» Foxconn

Власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — главной «фабрики» Apple, об этом накануне сообщило государственное СМИ КНР Global Times. С проверкой нагрянули налоговые органы, а также департамент природных ресурсов в связи с возможными нарушениями правил землепользования. Проверки прошли на ключевых предприятиях Foxconn в четырех китайских провинциях, включая Хэнань — там находится крупнейший завод по производству iPhone. При этом в агентстве отметили, что это обычная процедура. В пресс-службе Foxconn заявили, что компания будет сотрудничать со следствием.

Прочие детали не раскрываются. Кроме того, о начале расследования официально не объявляло ни одно правительственное ведомство КНР. GT, оставаясь, по сути, «голосом» Коммунистической партии Китая, приводит лишь комментарий Чжана Вэньшэня, замдекана Тайваньского научно-исследовательского института в университете Сямэнь.

Foxconn логотип
Фото: Global Look Press/imago-images.de/Walid Berrazeg

«В последние годы соответствующие ведомства предоставили преференции предприятиям, финансируемым Тайванем, поощряя их использовать возможности на материке (материковая часть Китая. — «Известия»). Компании «с острова», в том числе Foxconn, должны не только пользоваться возможностями на материке, но и взять на себя соответствующую социальную ответственность», — обратил внимание эксперт.

Нарушения в работе компании действительно могут быть. У Foxconn сложилась довольно скандальная репутация, о чем свидетельствуют неоднократные самоубийства работников предприятий и многочисленные жалобы на условия труда. Более того, в компании даже официально признавали нарушение трудового законодательства Китая. Кроме того, в конце 2022 года тот самый крупнейший завод в провинции Хэнань (город Чанчжоу) практически парализовало. Сначала предприятие закрыли на карантин вместе с сотрудниками из-за вспышки COVID-19, а потом на заводе площадью 5,6 млн кв. м и вовсе началась забастовка. Сборщики не выдержали слишком жестких ковидных ограничений и устроили массовые протесты. Сообщалось также о систематических задержках зарплат.

В результате за 2022 год капитализация Foxconn упала на 16,9%. Аналитики Bloomberg тогда оценили, что производство может просесть на 6 млн устройств iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Сейчас, после того как стало известно о расследовании, акции Foxconn, торгующиеся на Тайбэйской бирже, упали на 2,9% по состоянию на 13:30 понедельника.

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При чем здесь тайваньский вопрос

Китай и Foxconn на самом деле имеют очень «созависимые отношения»: обе стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Материковый Китай получает от Foxconn необходимые высокотехнологичные компоненты, а компания — производственные мощности и огромный китайский рынок.

Камнем преткновения, скорее всего, стал перенос производств Foxconn за пределы КНР, в том числе в Индию и Вьетнам, отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Например, в Индии уже собирают около 7% всех iPhone, подсчитали эксперты Bloomberg.

Это может быть связано с попыткой оказать давление на компанию, чтобы продемонстрировать степень зависимости Тайваня от материкового Китая и повлиять на решения, которые принимаются, в частности, в контексте переноса производственных мощностей, — объяснил Кашин.

Еще одна вероятная причина расследования — выборы главы администрации Тайваня. На этот пост баллотируется в том числе основатель Foxconn миллиардер Терри Гоу как независимый кандидат. Многие западные и тайваньские СМИ утверждают, что Пекин пытается таким образом оказать давление на Гоу и повлиять на результат выборов.

рабочие на заводе
Фото: Global Look Press/Wang Yishu

— Не уверен, что это играет ключевую роль, учитывая его платформу, с которой он выступает. Она как раз умеренная в отношении материкового Китая и гарантирует в Тайване мир. Сильным кандидатом Гоу не является, хотя он до этого выступал с заявлениями, что на него могут давить с материка, но он этого не боится и готов к этому. С другой стороны, Пекин может рассматривать Терри Гоу как спойлера, который оттянет определенное количество голосов от более умеренных партий и таким образом повысит шансы демократической партии, — добавил Кашин.

Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев считает, что расследование демонстрирует именно политические интересы Пекина.

Китайские власти стремятся показать тайваньскому избирателю, что Терри Гоу не является креатурой материка, что его не поддерживают из Пекина. В условиях, когда рейтинг кандидата от правящей на Тайване партии достиг 40%, единственной рабочей стратегией КНР будет размыть провластный электорат, чтобы во втором туре консолидировать его за кандидата от оппозиции. Вполне вероятно, что сразу после выборов все претензии к 73-летнему миллиардеру, о которых так громко заявляет сейчас Пекин, растают как облака, гонимые ветром, — сказал «Известиям» Кирилл Бабаев.

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Почему iPhone может стать искрой в отношениях США и Китая?

Всё, что происходит с Foxconn, крайне чувствительно для компании Apple и определенно влияет на экономику США, по крайней мере в репутационном плане. Вполне возможно, что мотивация расследования выходит за рамки внутренних интересов Китая. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев предположил, что проверки в отношении Foxconn начались именно сейчас неслучайно.

Китай начинает очень хитрую игру. Сейчас, когда США выделяют средства на два фронта (Украина и Израиль. — «Известия»), Пекин, возможно, просчитал, что на поддержку Тайваня выделяется сравнительно небольшая сумма. То есть у американцев на всё про всё средств не хватит. И, с моей точки зрения, сейчас Китай, в общем, где-то начинает прощупывать прочность американского подхода. Для Китая важно посмотреть реакцию Вашингтона, тогда можно будет решить, есть ли у него «окно возможностей» для того, чтобы более энергично оказывать давление. Именно сейчас, когда совершенно очевидно, что США всё глубже и глубже погружаются и в проблему Украины, и в кризис на Ближнем Востоке, — заметил эксперт.

айфон
Фото: Global Look Press/Cfoto

По мнению Васильева, американцы могут отреагировать очень просто — расширить санкционный список: либо против аналогичных Foxconn компаний, либо в отношении представителей китайской власти.

Тем временем губернатор Калифорнии (крупнейшая экономика США по объему ВВП. — «Известия»), где как раз находится штаб-квартира Apple, Гэвин Ньюсом 23 октября начинает свой недельный визит в Китай. Политик собирается обсудить в основном климатическую повестку и экономическое партнерство. Для этого Ньюсом посетит Гонконг, Пекин, Шанхай, а также провинции Гуандун и Цзянсу, где прошли проверки, связанные с расследованием.

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Несмотря на то что визит в большей степени касается проблемы глобального потепления, GT вышла с заголовком, что приезд Ньюсома может сыграть положительную роль в американо-китайских отношениях. И на это есть причины. В администрации президента США демократа Ньюсома называют «суррогатом Байдена», а в китайском СМИ отметили, что «он может обсуждать актуальные вопросы с Китаем в относительно спокойной манере и ему не нужно думать о выборах».

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