Фабрика слез: Китай начал расследование в отношении Foxconn

Налоговые проверки на предприятиях Foxconn — тайваньской «фабрике» Apple — могут усложнить отношения КНР и США. Для американской стороны это важное предприятие, которое влияет на экономику страны, как минимум в репутационном плане. На этом фоне реакция Штатов может оказаться довольно резкой. При этом среди возможных причин расследования, которое ведут китайские власти, эксперты называют экономические интересы материкового Китая, выборы на Тайване и даже палестино-израильский конфликт . Какую «игру» ведет Пекин и почему именно сейчас — в материале «Известий».

В чем Пекин «обвиняет» Foxconn

Власти Китая начали антикоррупционное расследование в отношении тайваньской компании Foxconn — главной «фабрики» Apple , об этом накануне сообщило государственное СМИ КНР Global Times. С проверкой нагрянули налоговые органы, а также департамент природных ресурсов в связи с возможными нарушениями правил землепользования. Проверки прошли на ключевых предприятиях Foxconn в четырех китайских провинциях , включая Хэнань — там находится крупнейший завод по производству iPhone. При этом в агентстве отметили, что это обычная процедура. В пресс-службе Foxconn заявили, что компания будет сотрудничать со следствием.

Прочие детали не раскрываются. Кроме того, о начале расследования официально не объявляло ни одно правительственное ведомство КНР. GT, оставаясь, по сути, «голосом» Коммунистической партии Китая, приводит лишь комментарий Чжана Вэньшэня, замдекана Тайваньского научно-исследовательского института в университете Сямэнь.

Фото: Global Look Press/imago-images.de/Walid Berrazeg

«В последние годы соответствующие ведомства предоставили преференции предприятиям, финансируемым Тайванем, поощряя их использовать возможности на материке (материковая часть Китая. — «Известия»). Компании «с острова», в том числе Foxconn, должны не только пользоваться возможностями на материке, но и взять на себя соответствующую социальную ответственность», — обратил внимание эксперт.

Нарушения в работе компании действительно могут быть. У Foxconn сложилась довольно скандальная репутация , о чем свидетельствуют неоднократные самоубийства работников предприятий и многочисленные жалобы на условия труда. Более того, в компании даже официально признавали нарушение трудового законодательства Китая. Кроме того, в конце 2022 года тот самый крупнейший завод в провинции Хэнань (город Чанчжоу) практически парализовало. Сначала предприятие закрыли на карантин вместе с сотрудниками из-за вспышки COVID-19, а потом на заводе площадью 5,6 млн кв. м и вовсе началась забастовка. Сборщики не выдержали слишком жестких ковидных ограничений и устроили массовые протесты. Сообщалось также о систематических задержках зарплат.

В результате за 2022 год капитализация Foxconn упала на 16,9% . Аналитики Bloomberg тогда оценили, что производство может просесть на 6 млн устройств iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Сейчас, после того как стало известно о расследовании, акции Foxconn, торгующиеся на Тайбэйской бирже, упали на 2,9% по состоянию на 13:30 понедельника.

При чем здесь тайваньский вопрос

Китай и Foxconn на самом деле имеют очень «созависимые отношения» : обе стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Материковый Китай получает от Foxconn необходимые высокотехнологичные компоненты, а компания — производственные мощности и огромный китайский рынок .

Камнем преткновения, скорее всего, стал перенос производств Foxconn за пределы КНР, в том числе в Индию и Вьетнам , отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Например, в Индии уже собирают около 7% всех iPhone, подсчитали эксперты Bloomberg.

— Это может быть связано с попыткой оказать давление на компанию, чтобы продемонстрировать степень зависимости Тайваня от материкового Китая и повлиять на решения, которые принимаются, в частности, в контексте переноса производственных мощностей, — объяснил Кашин.

Еще одна вероятная причина расследования — выборы главы администрации Тайваня. На этот пост баллотируется в том числе основатель Foxconn миллиардер Терри Гоу как независимый кандидат. Многие западные и тайваньские СМИ утверждают, что Пекин пытается таким образом оказать давление на Гоу и повлиять на результат выборов.

Фото: Global Look Press/Wang Yishu

— Не уверен, что это играет ключевую роль, учитывая его платформу, с которой он выступает. Она как раз умеренная в отношении материкового Китая и гарантирует в Тайване мир. Сильным кандидатом Гоу не является, хотя он до этого выступал с заявлениями, что на него могут давить с материка, но он этого не боится и готов к этому. С другой стороны, Пекин может рассматривать Терри Гоу как спойлера, который оттянет определенное количество голосов от более умеренных партий и таким образом повысит шансы демократической партии , — добавил Кашин.

Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев считает, что расследование демонстрирует именно политические интересы Пекина.

— Китайские власти стремятся показать тайваньскому избирателю, что Терри Гоу не является креатурой материка, что его не поддерживают из Пекина . В условиях, когда рейтинг кандидата от правящей на Тайване партии достиг 40%, единственной рабочей стратегией КНР будет размыть провластный электорат, чтобы во втором туре консолидировать его за кандидата от оппозиции. Вполне вероятно, что сразу после выборов все претензии к 73-летнему миллиардеру, о которых так громко заявляет сейчас Пекин, растают как облака, гонимые ветром, — сказал «Известиям» Кирилл Бабаев.

Почему iPhone может стать искрой в отношениях США и Китая?

Всё, что происходит с Foxconn, крайне чувствительно для компании Apple и определенно влияет на экономику США , по крайней мере в репутационном плане. Вполне возможно, что мотивация расследования выходит за рамки внутренних интересов Китая. Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев предположил, что проверки в отношении Foxconn начались именно сейчас неслучайно.

— Китай начинает очень хитрую игру. Сейчас, когда США выделяют средства на два фронта (Украина и Израиль. — «Известия»), Пекин, возможно, просчитал, что на поддержку Тайваня выделяется сравнительно небольшая сумма . То есть у американцев на всё про всё средств не хватит. И, с моей точки зрения, сейчас Китай, в общем, где-то начинает прощупывать прочность американского подхода . Для Китая важно посмотреть реакцию Вашингтона, тогда можно будет решить, есть ли у него «окно возможностей» для того, чтобы более энергично оказывать давление. Именно сейчас, когда совершенно очевидно, что США всё глубже и глубже погружаются и в проблему Украины, и в кризис на Ближнем Востоке, — заметил эксперт.

Фото: Global Look Press/Cfoto

По мнению Васильева, американцы могут отреагировать очень просто — расширить санкционный список : либо против аналогичных Foxconn компаний, либо в отношении представителей китайской власти.

Тем временем губернатор Калифорнии (крупнейшая экономика США по объему ВВП. — «Известия»), где как раз находится штаб-квартира Apple, Гэвин Ньюсом 23 октября начинает свой недельный визит в Китай . Политик собирается обсудить в основном климатическую повестку и экономическое партнерство. Для этого Ньюсом посетит Гонконг, Пекин, Шанхай, а также провинции Гуандун и Цзянсу, где прошли проверки, связанные с расследованием.

Несмотря на то что визит в большей степени касается проблемы глобального потепления, GT вышла с заголовком, что приезд Ньюсома может сыграть положительную роль в американо-китайских отношениях. И на это есть причины. В администрации президента США демократа Ньюсома называют «суррогатом Байдена», а в китайском СМИ отметили, что «он может обсуждать актуальные вопросы с Китаем в относительно спокойной манере и ему не нужно думать о выборах».