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Эксперт рассказал о желании США ослабить конкурентные позиций СПГ-проектов РФ

«РИА Новости» оценило потери из-за санкции против «Арктик СПГ – 2»: мнение Гулиева
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Санкции США, введенные против «Арктик СПГ – 2», могут лишить РФ до 4% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ), пишет «РИА Новости». Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев рассказал «Известиям» 20 ноября, что Соединенные Штаты действуют достаточно планомерно, их цель — ослабление конкурентных позиций российских СПГ-проектов, и, соответственно, усиление своих.

«В США в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию ряда новых проектов по сжиженному газу в Техасе и Луизиане. Российские проекты, а в частности, высокотехнологичный крупный «Арктик СПГ – 2» («Арктик СПГ– 2» входит в пятерку крупнейших в России инвесторов) им мешает. Вот и всё. Nothing personal, it's just business», — отметил Гулиев.

По его словам, американская сторона просто хочет увеличить цены на сжиженный природный газ и количество своих покупателей. При этом эксперт уточнил, что в данной ситуации Вашингтон не учитывает интересы своих партнеров по «большой семерке» (G7) — Японии.

«Компании из этой страны пока участвуют в данном проекте, однако дальнейшее их участие может привести к разногласиям в G7, где председательствует Япония. Выйти из «Арктик СПГ — 2» японцам достаточно непросто. Не исключено, что японские власти попытаются сделать какие-то исключения из санкций для своих компаний», — добавил Гулиев.

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В начале ноября американский минфин включил «Арктик СПГ – 2» в санкционный список. 8 ноября помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования этого российского проекта.

В свою очередь, 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что РФ продолжит развивать сферу производства СПГ, в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на санкции Запада.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 13 ноября рассказал «Известиям», что, несмотря на санкции в отношении российского проекта, если товар востребован, то он будет продан.

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