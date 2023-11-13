Эксперт оценил последствия санкций против «Арктик СПГ – 2»

Несмотря на санкции в отношении «Арктик СПГ – 2», если товар востребован, то он будет продан, объяснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 13 ноября. При этом он отметил, что в США стремятся увеличить свое присутствие на рынке сжиженного природного газа (СПГ) и воспринимают «Арктик СПГ – 2» как прямого конкурента.

«Арктик СПГ – 2» на самом деле уже был под санкциями чуть раньше, за счет того, что там «били» по компаниям, которые занимаются или должны будут заниматься перевалкой газа, а сейчас еще и против самого предприятия «Арктик СПГ – 2» [ввели санкции]. Чтобы предприятие работало, надо, возможно, будет давать дисконты <…> Опыт показывает, как с нефтью, что если товар востребованный, то вода дырочку найдет. Товар будет продан, но, возможно, придется давать определенные скидки», — сказал Митрахович.

В то же время он обратил внимание на то, что санкции в отношении СПГ-проектов американцы принимают легче, чем санкции в отношении, например, нефти, потому что по СПГ они сами очень крупный игрок, который собирается увеличить свое присутствие после ввода дополнительных мощностей в середине текущего десятилетия.

«Показательно, что «Арктик СПГ – 2» они воспринимают как прямого конкурента. <…> В сжиженном газе они (американская сторона. — Ред.) рассчитывают, конечно, увеличить свое присутствие и поэтому более откровенно бьют по конкурентам», — заключил эксперт.

Ранее, 2 ноября, американский минфин включил «Арктик СПГ – 2» в санкционный список. 8 ноября помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования этого российского проекта.

При этом 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит развивать сферу производства СПГ, в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на антироссийские санкции.