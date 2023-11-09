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Санкции США не изменят намерение России развивать сферу производства СПГ

МИД: РФ не станет отказываться от «Арктик СПГ – 2» и других проектов на фоне санкций США
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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Россия продолжит развивать сферу производства сжиженного природного газа (СПГ), в том числе проект «Арктик СПГ – 2», несмотря на санкции США. Об этом заявила в ходе брифинга в четверг, 9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российский топливно-энергетический комплекс стал основной мишенью санкционной политики западных стран, данный пример не исключение, но несмотря на все вызовы наши компании показали, что умеют успешно справляться с препятствиями, эффективно используют конкурентные преимущества, разрабатывают решения, вводят в эксплуатацию новые производственные мощности», — подчеркнула дипломат.

СПГ занимает важное место на глобальном энергетическом рынке, и Россия не намерена отказываться от планов по проекту «Арктик СПГ – 2», подчеркнула Захарова.

«Россия намерена нарастить выпуск СПГ до 100 млн т в год, а планируемый объем инвестиций в отрасль превышает 6 трлн рублей», — добавила она.

Ранее, 2 ноября, американский минфин ввел санкции против «Арктик СПГ – 2». Спустя несколько дней, 8 ноября, помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа.

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Президент РФ Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров 20 июля. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

Ожидается, что «Арктик СПГ – 2» будет запущен в конце 2023 – начале 2024 года. По проекту планируется строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно.

Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, открытое в 1979 году и расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

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