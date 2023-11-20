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WSJ сообщила о потере Байденом поддержки среди молодежи

WSJ: Байден не может найти общий язык с молодым электоратом
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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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Президент США Джо Байден начал терять поддержку со стороны миллениалов (тех, кто родился с 1980-х до конца 1990-х годов) и представителей поколения Z (тех, кто родился с конца 1990-х до начала 2010-х годов), поскольку не может найти с ними общий язык. Об этом 19 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что американский лидер изо всех сил старается наладить контакт с молодым электоратом, однако его рассказы о людях, которые умерли и исчезли из поля зрения общественности, неактуальны для молодежи. При этом в Белом доме частые обращения Байдена к прошлому называют его «народным стилем», а новое поколение якобы воспринимает их как мудрость и опыт.

Как отметил глава политической организации «Молодые демократы Университета Эмори» Даниэл Парр, президент США «выглядит оторванным от реальности», продолжая ссылаться на политиков прошлого. С этими людьми поколение Z ничего не связывает, добавил он.

По оценкам газеты, 81-летнего Байдена отделяет от молодых избирателей более 60 лет. Это является серьезной проблемой для него, убеждены авторы публикации.

Кроме того, официальные речи главы США обычно не отражают те проблемы, с которыми сталкивается молодежь, считает 26-летний собеседник газеты, сотрудник IT-компании Алекс Гринвальд.

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Накануне телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны. Как указал телеканал, снижение рейтинга одобрения президента снизилось на 40%, из-за того что большая часть населения страны не поддерживает подход нынешнего лидера страны к внешней политике и его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Ранее, 17 ноября, портал Axios сообщил, что предвыборная команда нынешнего лидера США рассматривает регистрацию в TikTok для привлечения большего числа молодых избирателей. Уточнялось, что до этого штаб Байдена пытался извлечь выгоду из этой соцсети, не присоединяясь к ней, а также опираясь на дружественных влиятельных лиц в интернете.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре 2024 года.

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