«ВкусВилл» закрыл сделку по приобретению бренда кафе «Андерсон»
Российская сеть супермаркетов «ВкусВилл» приобрела сеть семейных кафе «Андерсон» с оценочной стоимостью приблизительно в 600–800 млн рублей. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
В самой компании изданию рассказали, что сделка уже закрыта. В рамках нее продуктовый ритейлер получил бренд и активы приобретаемой сети.
В частности, к «ВкусВиллу» перешли четыре структуры — ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке», следует из данных ЕГРЮЛ.
Ранее, 19 октября, розничная сеть супермаркетов «Магнит» сообщила о покупке онлайн-площадки KazanExpress и запуске на ее базе собственного маркетплейса. В сделку вошла инфраструктура KazanExpress — в том числе 12 тыс. продавцов, интеллектуальная собственность, технологическая платформа, более 500 пунктов выдачи заказов в 120 городах РФ, склады и автомобили.
17 октября еще одна из крупных продуктовых сетей, «Лента», приобрела сеть магазинов у дома «Монетка». Представители «Ленты» назвали сделку в«ажным стратегическим шагом».