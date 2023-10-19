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«Магнит» купит интернет-магазин KazanExpress и создаст свой маркетплейс

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сеть розничных супермаркетов «Магнит» сообщила о достигнутом соглашении на тему покупки онлайн-площадки KazanExpress и запуске на ее базе собственного маркетплейса. Информация об этом появилась 19 октября на сайте компании.

«Магнит» достиг соглашения о приобретении 100% ООО «КазаньЭкспресс» у «AliExpress Россия», предпринимателя Сергея Еремеева и основателей KazanExpress Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС России). Ожидается, что сделка будет профинансирована за счет собственных средств», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители «Магнита» уточнили, что в сделку войдет вся имеющаяся инфраструктура KazanExpress, в том числе 12 тыс. продавцов, интеллектуальная собственность, технологическая платформа, более 500 пунктов выдачи заказов в 120 городах РФ, склады и автомобили.

Ритейлер планирует переименовать приобретаемую площадку в «Магнит Маркет», а также увеличить количество его пунктов выдачи и их географию. При этом «Магнит» продолжит сотрудничество с уже представленными на площадке продавцами, добавили в пресс-службе.

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