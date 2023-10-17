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«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сеть розничных супермаркетов «Лента» совершила сделку по покупке сети магазинов у дома «Монетка». Об этом 17 октября сообщила «Известиям» пресс-служба компании.

«Монетка» входит в десятку крупнейших розничных сетей в России. Под управлением материнской компании «РМ Групп» находятся 2120 магазинов, в основном на Урале и в Западной Сибири.

Выручка «Монетки» в 2022 году составила 177,8 млрд рублей, темп прироста составил 29%. Общая торговая площадь сети составляет 606 тыс. кв. м, из которых 100% находятся в аренде. В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. кв. м и более 560 грузовых автомобилей.

«Приобретение сети магазинов у дома «Монетка» ― важный стратегический шаг на пути к лидерству «Ленты» в одном из наиболее динамично развивающихся сегментов российского продуктового ритейла. Покупка одного из лидеров российского ритейла демонстрирует наше стремление оставаться активным игроком в консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в регионах России», — прокомментировал сделку председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство о согласовании сделки с одновременной выдачей предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. «Лента» в течение одного года будет выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции на территории Ханты-Мансийска.

Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский рассказал «Известиям», что покупка «Монетки» компанией «Лента» может привести к увеличению рыночной доли и расширению присутствия «Ленты» на Урале и в Сибири.

«Для «Монетки» это может предоставить доступ к ресурсам и опыту крупного ритейлера, что поможет ей развиваться более эффективно. Но такая сделка может также усилить конкуренцию и привести к изменению ассортимента, цен и качества товаров для покупателей. Для поставщиков возможно потребуется пересмотр условий сотрудничества. Эта сделка может также оказать влияние на региональную экономику», — сказал он.

При этом Войцеховский выразил мнение, что объединение экономичных супермаркетов под федеральными сетями неизбежно. По его словам, это позволит магазинам выжить в условиях постоянных экономических вызовов.

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Ранее, 1 августа, компания X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приобрела магазины «Виктория» и «Дешево». В сделку также вошли 118 магазинов вместе с гипермаркетом «Кэш» в Калининграде.

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