Какая розница: маркетплейсам создадут новые нормы работы

Минпромторг выступает за регулирование работы маркетплейсов, рассказали «Известиям» в ведомстве. Агрегаторам предлагают дать определение, запретить собственные продажи товаров и менять правила для партнеров чаще, чем раз в полгода. Онлайн-розница выступает против дополнительных мер контроля, тем более ограничительных. Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей» в достаточной степени регулируют отрасль, считают компании и эксперты .

Добавить регулирования

Минпромторг может законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. Ведомство обозначило правила, которые готово обсудить с бизнесом , рассказали «Известиям» в министерстве. Отрасль с оборотами в триллионы рублей не может остаться без регулирования , считают в Минпромторге. Там привели в пример продовольственные офлайн-магазины — они отвечают перед потребителем по закону о торговле. Так же должна делать и онлайн-отрасль, тем более напряженность в отношениях между агрегаторами и их партнерами нарастает, подчеркнули в ведомстве.

Там считают, что важно дать определение онлайн-ритейлу (маркетплейсам и интернет-магазинам) . Некоторые элементы для этих терминов можно взять из технических регламентов ЕАЭС и закона о защите прав потребителей, полагают в ведомстве. Это позволит сформулировать разные подходы к регулированию обычного сетевого офлайн-ритейла и агрегаторов — у них отличаются бизнес-процессы .

Также крупным площадкам с оборотом в 200 млрд рублей следует запретить собственные продажи товаров. Маркетплейс — это, по сути, рынок. Для сравнения, действующий закон запрещает управляющим компаниям рынков заниматься торговлей, добавили в Минпромторге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Маркетплейсы торгуют как продавцы, причем часто товарами под своей собственной маркой. Возникает противоречие: если ту же продукцию реализуют его партнеры, независимые продавцы, то как они могут конкурировать с самим агрегатором? Ведь весь маркетинг, продвижение находятся в руках маркетплейсов, а не предпринимателя, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, стоит обсудить предложение запретить площадкам менять правила в отношении своих партнеров, например, чаще, чем один раз в шесть месяцев . Когда власти вносят корректировки в регулирование, то они обсуждают поправки со всеми заинтересованными сторонами, отметили в министерстве. При этом маркетплейсы часто не дают своим партнерам «переварить очень сложные документы». Почему это происходит настолько быстро, в ведомстве не понимают.

Весной этого года отношения между агрегаторами и продавцами начали накалятся. Так, в центре скандалов оказался маркетплейс Wildberries, партнеры которого дважды активно возмущались изменениями условий работы. Конфликты удалось решить, но на фоне этих разбирательств власти стали больше внимания уделять этой сфере .

Острые моменты

Дополнительные ограничения негативно отразятся на всех участниках отрасли, уверены в Ozon. Рынок онлайн-торговли растет и несет социально-экономическую функцию для государства : обеспечивает население широким ассортиментом товаров даже в отдаленных регионах и стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, добавили там.

Тем более в РФ уже существует нормативная база, которая регулирует отрасль , подчеркнули онлайн-продавцы. Например, есть определение агрегатора, оно закреплено в законе «О защите прав потребителей» и уже устоялось в судебной практике , сказал «Известиям» президент Ассоциация компаний интернет-торговли Артем Соколов.

— Требование ограничить собственные продажи площадок противоречит свободе предпринимательства. Товарные предложения от маркетплейсов — это желание обеспечить максимальный выбор продукции , не допустить товарных ям. О том, что это проблема, мы не слышали, — подчеркнул он. — Также отрасль против запрета на оперативные изменения в договорах: рыночные условия стремительно меняются, требуя гибкого реагирования . Сейчас площадка обязана предупреждать продавцов об изменениях в договоре за две недели. Но партнер агрегатора может поддерживать сразу два договора — для разных партий продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Помимо закона о защите прав потребителей, отношение партнеров регулирует Гражданский кодекс , напомнил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Между тем вполне очевидно, что сейчас маркетплейсы могут путать покупателя , добавил эксперт. Если это агрегатор, то ему нельзя предъявить претензии по качеству товара, это стоит делать в адрес продавца, но если площадка торгует сама, то уже она отвечает перед покупателями , заметил он. Эту ситуацию следует прояснить, чтобы клиенты площадок явным образом понимали, кто конкретно перед ними, подчеркнул Петр Шелищ.

— Что касается прав поставщиков — как правило, малых предприятий, — то для них маркетплейс иногда — единственный канал реализации товара , — сказал эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России». — Это порождает непропорциональную зависимость от внутренних правил торговой площадки. Поэтому законодательное регулирование деятельности маркетплейсов необходимо в качестве защиты как потребителей, так и производителей и поставщиков .

Сейчас маркетплейсы самостоятельно определяют порядок взаимодействия с партнерами исходя из своих внутренних аспектов структуры бизнеса, логистики и прочего , сказал управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.

— Как мы видели, это приводит к ущемлению прав и интересов партнеров, что в свою очередь выливается в крупный конфликт , — подчеркнул эксперт. — Особенно остро в урегулировании нуждается возможность агрегаторов самостоятельно и произвольно изменять условия соглашений с партнерами , такая ситуация приводит к доминирующему положению маркетплейсов над партнерами.