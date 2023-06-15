Какая розница: маркетплейсам создадут новые нормы работы
Минпромторг выступает за регулирование работы маркетплейсов, рассказали «Известиям» в ведомстве. Агрегаторам предлагают дать определение, запретить собственные продажи товаров и менять правила для партнеров чаще, чем раз в полгода. Онлайн-розница выступает против дополнительных мер контроля, тем более ограничительных. Гражданский кодекс и закон «О защите прав потребителей» в достаточной степени регулируют отрасль, считают компании и эксперты.
Добавить регулирования
Минпромторг может законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами. Ведомство обозначило правила, которые готово обсудить с бизнесом, рассказали «Известиям» в министерстве. Отрасль с оборотами в триллионы рублей не может остаться без регулирования, считают в Минпромторге. Там привели в пример продовольственные офлайн-магазины — они отвечают перед потребителем по закону о торговле. Так же должна делать и онлайн-отрасль, тем более напряженность в отношениях между агрегаторами и их партнерами нарастает, подчеркнули в ведомстве.
Там считают, что важно дать определение онлайн-ритейлу (маркетплейсам и интернет-магазинам). Некоторые элементы для этих терминов можно взять из технических регламентов ЕАЭС и закона о защите прав потребителей, полагают в ведомстве. Это позволит сформулировать разные подходы к регулированию обычного сетевого офлайн-ритейла и агрегаторов — у них отличаются бизнес-процессы.
Также крупным площадкам с оборотом в 200 млрд рублей следует запретить собственные продажи товаров. Маркетплейс — это, по сути, рынок. Для сравнения, действующий закон запрещает управляющим компаниям рынков заниматься торговлей, добавили в Минпромторге.
— Маркетплейсы торгуют как продавцы, причем часто товарами под своей собственной маркой. Возникает противоречие: если ту же продукцию реализуют его партнеры, независимые продавцы, то как они могут конкурировать с самим агрегатором? Ведь весь маркетинг, продвижение находятся в руках маркетплейсов, а не предпринимателя, — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, стоит обсудить предложение запретить площадкам менять правила в отношении своих партнеров, например, чаще, чем один раз в шесть месяцев. Когда власти вносят корректировки в регулирование, то они обсуждают поправки со всеми заинтересованными сторонами, отметили в министерстве. При этом маркетплейсы часто не дают своим партнерам «переварить очень сложные документы». Почему это происходит настолько быстро, в ведомстве не понимают.
Весной этого года отношения между агрегаторами и продавцами начали накалятся. Так, в центре скандалов оказался маркетплейс Wildberries, партнеры которого дважды активно возмущались изменениями условий работы. Конфликты удалось решить, но на фоне этих разбирательств власти стали больше внимания уделять этой сфере.
Острые моменты
Дополнительные ограничения негативно отразятся на всех участниках отрасли, уверены в Ozon. Рынок онлайн-торговли растет и несет социально-экономическую функцию для государства: обеспечивает население широким ассортиментом товаров даже в отдаленных регионах и стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства, добавили там.
Тем более в РФ уже существует нормативная база, которая регулирует отрасль, подчеркнули онлайн-продавцы. Например, есть определение агрегатора, оно закреплено в законе «О защите прав потребителей» и уже устоялось в судебной практике, сказал «Известиям» президент Ассоциация компаний интернет-торговли Артем Соколов.
— Требование ограничить собственные продажи площадок противоречит свободе предпринимательства. Товарные предложения от маркетплейсов — это желание обеспечить максимальный выбор продукции, не допустить товарных ям. О том, что это проблема, мы не слышали, — подчеркнул он. — Также отрасль против запрета на оперативные изменения в договорах: рыночные условия стремительно меняются, требуя гибкого реагирования. Сейчас площадка обязана предупреждать продавцов об изменениях в договоре за две недели. Но партнер агрегатора может поддерживать сразу два договора — для разных партий продукции.
Помимо закона о защите прав потребителей, отношение партнеров регулирует Гражданский кодекс, напомнил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. Между тем вполне очевидно, что сейчас маркетплейсы могут путать покупателя, добавил эксперт. Если это агрегатор, то ему нельзя предъявить претензии по качеству товара, это стоит делать в адрес продавца, но если площадка торгует сама, то уже она отвечает перед покупателями, заметил он. Эту ситуацию следует прояснить, чтобы клиенты площадок явным образом понимали, кто конкретно перед ними, подчеркнул Петр Шелищ.
— Что касается прав поставщиков — как правило, малых предприятий, — то для них маркетплейс иногда — единственный канал реализации товара, — сказал эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России». — Это порождает непропорциональную зависимость от внутренних правил торговой площадки. Поэтому законодательное регулирование деятельности маркетплейсов необходимо в качестве защиты как потребителей, так и производителей и поставщиков.
Сейчас маркетплейсы самостоятельно определяют порядок взаимодействия с партнерами исходя из своих внутренних аспектов структуры бизнеса, логистики и прочего, сказал управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.
— Как мы видели, это приводит к ущемлению прав и интересов партнеров, что в свою очередь выливается в крупный конфликт, — подчеркнул эксперт. — Особенно остро в урегулировании нуждается возможность агрегаторов самостоятельно и произвольно изменять условия соглашений с партнерами, такая ситуация приводит к доминирующему положению маркетплейсов над партнерами.
Вопрос о регулировании отрасли особо актуален после многочисленных жалоб малого бизнеса, сказал «Известиям» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Поэтому следует дать определение новому виду бизнеса, сформировать правила игры. При этом изменения могут спровоцировать подорожание товаров для потребителя, предположил юрист.