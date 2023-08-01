X5 Group купила торговые сети «Виктория» и «Дешево»

Компания X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приобрела магазины «Виктория» и «Дешево». Об этом 1 августа сообщила компания на сайте.



В сделку войдут 118 магазинов вместе с гипермаркетом «Кэш» в Калининграде.



«X5 Group <…> сообщает о достижении договоренностей о приобретении компании «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами «Дешево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «Кэш» в Калининграде», — сказано в сообщении.



Как отмечает компания, в периметр сделки входят 118 магазинов совокупной площадью 92 тыс. кв. м, включая арендованные объекты.



Также в собственность к X5 перейдут два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тыс. кв. м.



В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала покупку X5 Group сетей «Виктория» и «Дешево» при исполнении ряда условий, в том числе о наценке на ряд социально значимых продуктов, отмечается в сообщении ведомства.

В марте испанская компания Inditex продала функционирующий бизнес Fashion And More Management DMCC (зарегистрирована в ОАЭ). В периметр сделки вошло более 200 площадок в РФ. Ранее их развивали под брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, теперь эти места заняли Maag, Ecru, Dub и Vilet.