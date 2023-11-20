Артиста Владимира Носика госпитализировали в Москве с травмой головы

Народный артист России Владимир Носик госпитализирован с открытой раной головы. Об этом 20 ноября сообщил источник «Известий».

Как указал собеседник, несчастный случай с актером произошел на Васильевской улице, у дома № 3, минувшим вечером.

«Владимир Бенедиктович упал неудачно и ударился головой, с разбитой головой его госпитализировали в больницу имени Боткина», — проинформировал он.

Актер родился в Москве в 1948 году в семье выходца из Польши Бенедикта Носека и каширской мещанки Александры Субботиной. В 1970 году Носик окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии и следующие 25 лет играл в труппе Театра-студии киноактера. С 1995 года по настоящее время работает в Государственном академическом драматическом Малом театре.

В 1993 году Носик был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 2016-м — народного артиста России. С 2018 года обладает нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру».