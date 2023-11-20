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Источники «Известий» рассказали о применении ударных дронов «Ланцет» в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Опытная войсковая часть ударных дронов «Ланцет» поступила в войска в начале ноября и уже применяется в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Известиям» сообщили в понедельник, 20 ноября, источники в военном ведомстве.

Они отметили, что главной задачей этих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является уничтожение украинской бронетехники и артиллерии. На дроны установлена новая боевая часть, которая работает по принципу «ударное ядро»: при подрыве из заряда боевой части образуется сгусток металла, который выстреливается вперед с высокой кинетической энергией. Благодаря этому дрон способен поражать даже бронетехнику, прикрытую различными решетчатыми экранами и так называемым мангалами.

Источники «Известий» отметили, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА планируется внести изменения для еще более эффективного их использования.

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18 ноября на успешность применения российскими военными «Ланцетов» обратило внимание издание Business Insider. Обозреватели отметили, что модернизированный вариант этого БПЛА наносит удар по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) без прямого контакта с ее корпусом. По их словам, более старые версии «Ланцета» действовали иначе.

До этого, 15 ноября, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал об интересе иностранных заказчиков к «Ланцетам». Однако в настоящее время, по его словам, барражирующий боеприпас не поставляется за границу из-за высокой потребности в нем Российской армии.

Ранее в том же месяце военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему украинская армия боится российского «Ланцета». По его мнению, страх вызывает особенность аппарата, которая выражается в повышенных маневренных и ударных возможностях. Матвийчук также подчеркнул, что Киев не может сбивать дрон, который предназначен для поражения наземной техники и других целей на глубине тактической зоны, где самое большое скопление техники и вооружения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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