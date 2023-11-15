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«Рособоронэкспорт» объяснил причину отказа от экспорта дрона «Ланцет»

«Рособоронэкспорт»: дрон «Ланцет» остался без экспорта из-за потребности ВС РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Иностранные заказчики проявляют интерес к беспилотному летательному аппарату (БПЛА) «Ланцет», однако барражирующий боеприпас не поставляется за границу из-за высокой потребности в нем российской армией. Об этом в среду, 15 ноября, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Он отметил, что дрон-камикадзе отлично проявляет себя в реальных боевых действиях. На данный момент компания в таком сегменте продвигает «Куб-Э», добавил Михеев.

«Ланцету» также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», — подчеркнул гендиректор «Рособоронэкспорта».

Выставка Dubai Airshow 2023 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 13 по 17 ноября.

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Ранее, 11 ноября, журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет» из-за его способности определять цель самостоятельно.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 9 ноября объяснил, почему украинская армия боится российского «Ланцета». По его мнению, страх вызывает особенность аппарата, которая выражается в повышенных маневренных и ударных возможностях. Матвийчук также подчеркнул, что Киев не может сбивать дрон, который предназначен для поражения наземной техники и других целей на глубине тактической зоны, где самое большое скопление техники и вооружения.

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