Эвакуированные из Газы россияне встретились с близкими

Россияне, эвакуированные из Газы, встретились со своими близкими в Москве. «Известия» показали кадры их воссоединения 20 ноября.

«Давно не виделась с родными. Я уже два года их не видела. После такого не знаешь, увидимся ли еще или нет, будем живы или нет. Чувства хорошие только», — рассказала Далия Аль-Султан после возвращения.

По ее словам, в Газе сейчас недоступны еда, вода и связь. Жителям анклава приходится пить соленую воду.

Со своим другом в Домодедово встретился Свилима Иядзаки. До этой встречи они не виделись пять лет. Мужчина работал в больнице в Газе и рассказал, что вокруг нее всё было разбомблено.

МЧС РФ сообщило в ночь на 20 ноября о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в аэропорт Домодедово. По информации ведомства, всего с начала гуманитарной миссии в Россию из Каира доставлено уже 525 человек.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие. Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко заявил, что ведомство планирует в течение недели эвакуировать всех россиян.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.