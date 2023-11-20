В метро Москвы 10 станций оборудовали виброгасящими блоками с начала года
С начала 2023 года 10 станций метро Москвы оборудовали виброгасящими блоками. Об этом в воскресенье, 19 ноября, рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, это уменьшит вибрацию на конструкции тоннелей, а также снизит уровень шума от поездов. Так, с января деревянные шпалы заменили на виброгасящие блоки на 10 станциях, среди них — «Арбатская», «Дмитровская» и «Кожуховская». Всего в столичной подземке такие блоки установили уже на 100 станциях, сообщает телеканал «360».
Данную технологию в метро столицы начали применять в 2014 году. Виброгасящие блоки, в частности, сокращают расходы на содержание и ремонт пути, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ликсутов добавил, что современные технологии в метрополитене продолжают внедрять по поручению Сергея Собянина, пишет «Москва 24».
17 ноября Сергей Собянин рассказал, что готовность станции «Тютчевская», которую строят на Троицкой линии, составляет уже более чем 75%. Специалисты уже почти завершили монолитные работы, закончили сооружение служебных помещений, смонтировали четыре эскалатора.