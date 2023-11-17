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Станция «Тютчевская» Троицкой линии метро Москвы готова более чем на 75%

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Готовность станции «Тютчевская», которую строят на Троицкой линии метро Москвы, составляет уже более чем 75%. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты уже почти завершили монолитные работы, закончили сооружение служебных помещений, смонтировали четыре эскалатора. В настоящее время ведется архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Станция «Тютчевская» станет восьмой на Троицкой линии. Из наземного павильона для пассажиров будут работать выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген. Кроме того, можно будет выйти из метро к остановкам пригородного и городского транспорта

Собянин отметил, что станция получила свое название в честь поэта и дипломата Федора Тютчева. У его отца была усадьба в этой местности, отмечает телеканал «360».

Троицкая линия метро, по словам мэра, будет начинаться от станции «ЗИЛ», всего на ней расположатся 17 станций, уточняет сайт aif.ru. Эта линия подземки должна снизить нагрузку на соседние ветки и открыть новые маршруты для жителей ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО, пишет RT.

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16 ноября сообщалось, что эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии Московского метрополитена, расположенный в районе выходов № 1–4, закроют с 17 ноября по 18 декабря для проведения ремонтных работ.

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