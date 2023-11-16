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Эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии метро закроют на ремонт

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Эскалатор на станции «Киевская» Кольцевой линии Московского метрополитена, расположенный в районе выходов № 1–4, закроют с 17 ноября по 18 декабря для проведения ремонтных работ. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщила пресс-служба дептранса Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что проведение своевременного ремонта требуется для безопасности и комфорта пассажиров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Получить информацию о ремонте в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метро.

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14 ноября заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил, что на станции «Рижская» БКЛ установят один из самых длинных эскалаторов. По его словам, сейчас рабочие готовятся к строительству эскалаторного хода, сообщает «Москва 24».

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