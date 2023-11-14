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Станцию «Рижская» БКЛ в Москве оснастят 129-метровыми эскалаторами

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Эскалаторы длиной 129 м установят во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московской подземки. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что эти эскалаторы станут одними из самых длинных в метро столицы. Нынешний лидер длиной 130 м установлен на соседней станции БКЛ «Марьина Роща», уточняет RT.

Второй вестибюль действующей станции «Рижская» БКЛ метро будет расположен в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Сейчас идет подготовка к началу проходческих работ, сообщает НСН.

По словам Бочкарева, на этом участке продолжают формировать крупный городской вокзал. Кроме двух станций метро там пролегают еще три маршрута МЦД, отмечает телеканал «360». В будущем планируется строительство инфраструктуры для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва –Санкт-Петербург.

Станция БКЛ «Рижская» является пересадочной на Калужско-Рижскую линию подземки. Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, создание второго вестибюля станции позволит эффективно распределить пассажиропотоки, пишет сайт aif.ru.

Станция «Рижская» была открыта 1 марта 2023 года в составе финального пускового участка БКЛ метро из девяти станций, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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В октябре в Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций БКЛ метро. Специалисты уже выполнили основные работы, теперь им предстоит только высадить деревья и кустарники у станций «Сокольники», «Новаторская», «Марьина Роща» и «Аминьевская».

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