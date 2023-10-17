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В Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций БКЛ

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В Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 16 октября, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты уже выполнили основные работы, теперь им предстоит только высадить деревья и кустарники у станций «Сокольники», «Новаторская», «Марьина Роща» и «Аминьевская».

В ходе благоустройства зеленая зона с местами для отдыха появилась на пересечении улицы Новаторской и Воронцовских прудов рядом со станцией «Новаторская», сообщает телеканал «360».

Восемь игровых и спортивных площадок, а также зону для выгула собак оборудовали в районе Матвеевской улицы у станции «Аминьевская», отмечает сайт kp.ru. Зону отдыха и парковку для велосипедов обустроили на Шереметьевской улице, возле станции «Марьина Роща» и храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», пишет сайт aif.ru.

У станций «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Проспект Вернадского», «Текстильщики», «Зюзино» и «Воронцовская» все воздушные провода убрали под землю, установили дополнительные ливневки, освещение, расширили тротуары, а также установили лавочки, пишет RT. Кроме того, специалисты создали парковочные карманы для автомобилистов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Большая кольцевая линия на карте Москвы

11 октября Собянин рассказал, что до конца 2023 года в Москве благоустроят около 60 транспортных объектов. Запланировано благоустройство двух путепроводов. Также возводятся три шумозащитных экрана, идет обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети, сообщает НСН.

3 октября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что стартовало благоустройство территории возле строящейся станции «Новаторская» будущей Троицкой линии метро, пишет «Москва 24».

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