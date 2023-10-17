В Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций БКЛ

В Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в понедельник, 16 октября, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты уже выполнили основные работы, теперь им предстоит только высадить деревья и кустарники у станций «Сокольники», «Новаторская», «Марьина Роща» и «Аминьевская».

В ходе благоустройства зеленая зона с местами для отдыха появилась на пересечении улицы Новаторской и Воронцовских прудов рядом со станцией «Новаторская», сообщает телеканал «360».

Восемь игровых и спортивных площадок, а также зону для выгула собак оборудовали в районе Матвеевской улицы у станции «Аминьевская», отмечает сайт kp.ru. Зону отдыха и парковку для велосипедов обустроили на Шереметьевской улице, возле станции «Марьина Роща» и храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», пишет сайт aif.ru.

У станций «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Проспект Вернадского», «Текстильщики», «Зюзино» и «Воронцовская» все воздушные провода убрали под землю, установили дополнительные ливневки, освещение, расширили тротуары, а также установили лавочки, пишет RT. Кроме того, специалисты создали парковочные карманы для автомобилистов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

11 октября Собянин рассказал, что до конца 2023 года в Москве благоустроят около 60 транспортных объектов. Запланировано благоустройство двух путепроводов. Также возводятся три шумозащитных экрана, идет обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети, сообщает НСН.

3 октября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что стартовало благоустройство территории возле строящейся станции «Новаторская» будущей Троицкой линии метро, пишет «Москва 24».