В Москве до конца года благоустроят около 60 транспортных объектов
До конца 2023 года в Москве благоустроят около 60 транспортных объектов. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В том числе речь идет о четырех городских вокзалах — «Окружная», «Рижская», «Ростокино» и «Тимирязевская».
Помимо этого, специалисты приведут в порядок 10 станций БКЛ, шесть новых и три действующие станции столичной подземки, а также 10 станций МЦД, пишет RT.
Кроме того, по словам чиновника, запланировано благоустройство двух путепроводов. Также возводятся три шумозащитных экрана, идет обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети, сообщает НСН.
В ходе работ специалисты организовывают места для парковок, оборудуют удобные пешеходные маршруты, монтируют дополнительное освещение. Также в рамках благоустройства появляются новые скверы, газоны, высаживаются деревья, строятся детские и спортивные площадки, отмечает сайт kp.ru.
В частности, на проспекте Мира создадут сквер со скейт-парком, спортивными и детскими площадками с безопасным покрытием и новым оборудованием, отмечает телеканал «360».
Общая площадь работ в 2023 году составила 31,76 га, сообщает агентство городских новостей «Москва».
4 октября в Москве стартовало благоустройство около будущей станции метро «Новаторская». Проект благоустройства, в частности, предусматривает озеленение площадью 25 тыс. кв. м, а также организацию пешеходных зон и парковки.