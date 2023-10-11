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В Москве до конца года благоустроят около 60 транспортных объектов

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До конца 2023 года в Москве благоустроят около 60 транспортных объектов. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В том числе речь идет о четырех городских вокзалах — «Окружная», «Рижская», «Ростокино» и «Тимирязевская».

Помимо этого, специалисты приведут в порядок 10 станций БКЛ, шесть новых и три действующие станции столичной подземки, а также 10 станций МЦД, пишет RT.

Кроме того, по словам чиновника, запланировано благоустройство двух путепроводов. Также возводятся три шумозащитных экрана, идет обустройство 22 локальных объектов улично-дорожной сети, сообщает НСН.

В ходе работ специалисты организовывают места для парковок, оборудуют удобные пешеходные маршруты, монтируют дополнительное освещение. Также в рамках благоустройства появляются новые скверы, газоны, высаживаются деревья, строятся детские и спортивные площадки, отмечает сайт kp.ru.

В частности, на проспекте Мира создадут сквер со скейт-парком, спортивными и детскими площадками с безопасным покрытием и новым оборудованием, отмечает телеканал «360».

Общая площадь работ в 2023 году составила 31,76 га, сообщает агентство городских новостей «Москва».

4 октября в Москве стартовало благоустройство около будущей станции метро «Новаторская». Проект благоустройства, в частности, предусматривает озеленение площадью 25 тыс. кв. м, а также организацию пешеходных зон и парковки.

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