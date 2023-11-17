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Путин назвал многополярный мир справедливым

Путин: многополярный мир должен быть справедливым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин заявил, что видит многополярный мир справедливым. Об этом глава государства сказал в пятницу, 17 ноября, в ходе Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Так он ответил на вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы о том, каким Путин видит многополярный мир.

Ранее в этот день глава государства также отметил, что одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность и их стремление подвергнуть все унификации. Несмотря на это, будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, а также за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира, указал Путин.

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В начале ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что странам Запада не по душе переход к многополярному миру, в связи с чем они пытаются сдержать эти процессы нелигитимными методами. Среди таких мер замминистра назвал перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, а также манипуляции универсальными согласованными нормами и процедурами.

До этого, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов. В этой связи он напомнил, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС.

30 октября Путин заявил об активном участии России в формировании нового, многополярного и более справедливого мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Он отметил, что американоцентричный мир уходит в прошлое, однако США не хотят с этим мириться.

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