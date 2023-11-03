Замглавы МИД РФ указал на отказ Запада принимать переход к многополярности

Странам Запада не по душе переход к многополярному миру, поэтому они пытаются сдержать эти процессы нелигитимными методами. Об этом 3 ноября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ускорение перехода к многополярности не всем по душе, коллективный Запад отказывается принимать эту новую реальность, пытается сдерживать идущие процессы нелегитимными, односторонними ограничительными мерами», — сказал Грушко в ходе сессии Веронского Евразийского экономического форума.

Среди таких мер замминистра назвал перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискацию собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, а также манипуляции универсальными согласованными нормами и процедурами.

По словам дипломата, подобные действия приводят ко многим негативным последствиям. В частности, они способствуют развалу рыночных механизмов, фрагментации мировой торговли и параличу ВТО, подчеркнул Грушко.

Ранее, 2 ноября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов. В этой связи он напомнил, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС.

До этого, 30 октября, президент России Владимир Путин заявил об активном участии России в формировании нового, многополярного и более справедливого мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Он отметил, что американоцентричный мир уходит в прошлое, однако США не хотят с этим мириться.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал условиями для формирования многополярного миропорядка обновление архитектуры международной безопасности и придание ей большей устойчивости. В этих целях нужны объединенные усилия всех заинтересованных стран, считает Шойгу.

Еще ранее, в середине октября, Путин заявил, что объективный процесс формирования многополярности в мире лежит в основе расширения БРИКС. По словам президента РФ, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений.