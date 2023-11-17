Путин назвал одну из главных причин международной напряженности

Одной из главных причин нынешней напряженности в мире являются претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Среди главных причин нынешней напряженности в мире — именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным», — сказал он, выступая на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Кроме того, глава государства раскритиковал «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, указав, что перечисленные аспекты стали факторами увеличения конфликтного потенциала в мире.

«Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал», — подчеркнул Путин.

По словам президента, будущее за свободным, многолинейным и многообразным развитием культур, а также за самым широким диалогом гуманитарных сообществ многополярного мира. Форум объединенных культур призван стать частью такого диалога, добавил он.

Накануне участники форума подвели итоги мероприятия. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала событие «мощной перезагрузкой отношений в области культуры и искусства, общегуманитарной повестки и образования». Как отметил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, участники в ходе форума обсудили культуру отмены, политизацию исторической науки, ставшие нормой в странах коллективного Запада, давление американской медийной машины на независимые умы.

IХ Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге, прежде известный как Международный культурный форум, стартовал 16 ноября. Возродившись после четырехлетней паузы, масштабный съезд собрал министров культуры из более чем 30 стран и более 70 зарубежных делегаций.