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Путин назвал ужасными вещами происходящие в секторе Газа события
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Путин назвал ужасными вещами происходящие в секторе Газа события

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Фото: Global Look Press/Abed Rahim Khatib
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В секторе Газа и в целом в Палестине сейчас «ужасные вещи происходят». Об этом 17 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Речь зашла о возможности распространить опыт восстановления сирийской Пальмиры на объекты культуры на Ближнем Востоке. Глава государства отметил, что Россия в состоянии это сделать, однако для этого в секторе Газа должна быть мирная обстановка.

«Там ужасные вещи происходят. Условий, чтобы там работать, сейчас нет никаких», — констатировал Путин.

Он также отметил, что одной из главных причин нынешней напряженности в мире являются претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную. Глава государства раскритиковал «вульгарную глобализацию» и культурную экспансию, указав, что данные аспекты стали факторами увеличения мирового конфликтного потенциала.

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Ранее, 15 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение боевых действий и решение гуманитарных проблем в секторе Газа являются приоритетными задачами урегулирования палестино-израильского конфликта.

18 октября Путин отмечал, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира, подчеркнул российский лидер.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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