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Лавров перечислил скорейшие задачи в зоне палестино-израильского конфликта

Лавров: прекращение боевых действий — скорейшая задача в зоне ближневосточного конфликта
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Прекращение боевых действий и решение гуманитарных проблем в секторе Газа являются приоритетными задачами урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

«Непосредственная задача самая скорейшая — это прекращение боевых действий и принятие мер по разрешению гуманитарных проблем, которые повсеместно наблюдаются», — заявил глава МИДа, его слова приводятся в Telegram-канале RT.

Он также напомнил, что Россия предложила Совету Безопасности ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа, однако против документа выступили США.

«Как только Израиль отреагировал на события 7 октября, мы решительно осудили действия ХАМАС. В то же время, мы призывали к пропорциональному ответу, в соответствии с международным правом», — заявил Лавров.

В ходе интервью он также назвал неизбежным создание государства Палестины в рамках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что в большинстве дискуссий о будущем сектора Газа тема создания палестинского суверенного государства, соседствующего с Израилем, не затрагивается.

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18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира, подчеркнул российский лидер.

25 октября Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, в котором призывалось к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Против него выступили США и Великобритания, еще девять воздержались.

Позднее, 27 октября, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая также призывает к немедленному перемирию. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, среди которых США, Австрия, Чехия и др., еще 45 воздержались. В свою очередь, Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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