Эксперты назвали незначительным рост вложений РФ в гособлигации США

Увеличение вложений РФ в американские гособлигации не стоит считать значительным, выразили мнение опрошенные 17 ноября «Известиями» эксперты.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно отчету минфина США, Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации в сентябре до $73 млн. В то же время Центробанк (ЦБ) РФ сообщил, что не имеет казначейских обязательств Соединенных Штатов в своем портфеле.

«Всерьез обсуждать сумму $73 млн, вложенную в облигации США, не представляется возможным. На сегодняшний день эта сумма составляет мизерную долю валютных активов РФ. Даже в сравнении с инвестициями крупных российских компаний эта цифра кажется не очень значимой. Возможно, имел место локальный тактический ход, который даже не предполагает серьезного обсуждения на уровне руководства ЦБ», — сказал член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

В свою очередь, партнер Capital Lab Евгений Шатов также считает изменение показателя незначительным. Он уточнил, что часто динамика вложений в американский госдолг является чисто техническим фактором. Возможно, имела место переоценка активов либо выплаты купонов по облигациям, предположил эксперт.

«Преимущества вложений в американский государственный долг несмотря на то что ведущие мировые рейтинговые агентства увеличили уровень риска в отношении него, состоят в том, что процентные ставки в США в последние два года постоянно увеличивались и стабилизировались только летом текущего года на отметке 5,5%. Возросшие ставки дают возможность ЦБ РФ получать повышенный уровень доходности на инвестиции в казначейские облигации, что, в свою очередь, повышает их гибкость в управлении инфляции и валютным курсом, особенно в условиях заморозки значительной части резервов», — сказал эксперт.

При этом он добавил, что в текущих геополитических условиях такие действия сопряжены с дополнительными рисками.

В дальнейшем, скорее всего, значительного роста вложений в американский долг со стороны РФ не предвидится вследствие растущих рисков и поскольку цикл повышения процентных ставок в США постепенно близится к завершению, считает Шатов. Он также обратил внимание, что многие арабские страны также активно отказываются от вложений в американский долг на фоне подрыва доверия к облигациям США как к безрисковому активу.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова тоже выразила мнение, что увеличение вложения в американские гособлигации далее маловероятно.

«Логика современной геополитической ситуации не предполагает расширения российских инвестиций в американские казначейские ценные бумаги. Доходность по данным инструментам зависит от монетарной политики ФРС США и инфляции в стране. С учетом этого можно предположить, что, скорее всего, последнее увеличение стоимости российских вложений в них связано с инфляционной индексацией вложений в TIPS (Treasury Inflation-protected Securities). Ведь в годовом выражении инфляция в сентябре 2023 года в США составила 3,7%», — сказала эксперт.

По ее словам, другой причиной роста стоимости вложений России в американский долг могло быть реинвестирование купонных доходов по замороженным российским вложениям

«Названные факторы сохранят свое значение и в перспективе. И если, как ожидается, в ближайшие два года произойдет возвращение к целевым значениям по инфляции в США (2%), и, соответственно, некоторое смягчение ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.) в США, при том, что объем российских вложений в государственные долговые бумаги США постепенно сокращается в связи с истечением срока их действия, едва ли стоит ожидать дальнейшего роста данного показателя», — заключила Воронкова.

Весной 2018 года РФ начала сокращать объем вложений в гособлигации США, снизив его за несколько месяцев с $96 млрд до порядка $15 млрд. Как рассказала «Известиям» 16 февраля 2023-го заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова еще в 2007–2017 годах объем вложений РФ в казначейские облигации варьировался в диапазоне $100–150 млрд, фиксировалось также пиковое значений в примерно $180 млрд. В этом году у России остались «на руках лишь небольшие остатки», добавила она.