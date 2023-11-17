Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино
Культура
Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»
Экономика
ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации
Мир
В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»
Общество
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Спорт
РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура
Экономика
Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
Мир
СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день
Сюжет:

Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

Синоптик Котилевская: москвичи смогут увидеть поток Леониды в ночь на 18 ноября
0
Фото: TASS/EPA/GEORGI LICOVSKI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу, 18 ноября, позволит жителям и гостям столицы наблюдать за пиком метеорного потока Леониды. Об этом 17 ноября сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением», — сказала Котилевская «РИА Новости».

Однако тем, кто решит воочию понаблюдать за метеорным потоком, лучше одеться теплее, посоветовала синоптик.

Ранее, 15 ноября, метеорологи «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в Москве, Самаре, Набережных Челнах и Краснодаре в ночь на 18 ноября ожидается малооблачная погода без осадков, которая позволит рассмотреть метеориты в небе. При этом в Санкт-Петербурге, Кемерово, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске прогнозируется пасмурная погода, поэтому шанс увидеть поток Леониды в этих городах не такой высокий.

Массовый психоз и опасность: что сулит противостояние Урана
14 ноября состоится значимое астрономическое явление, символизирующее «освобождение и обновление»

Также 15 ноября «Известия» рассказали, что метеорный поток Леониды является одним из самых ярких звездопадов 2023 года, своего пика он достигнет 18 ноября. Наблюдать за явлением лучше всего вдали от освещенных дорог с полуночи до рассвета. Там, где небо темнее, а горизонт более открытый, «падающие звезды» видны даже невооруженным глазом.

В этом месяце россияне также смогли увидеть метеорный поток Южные Тауриды. Его активность пришлась на 5 ноября, но отдельные метеоры можно наблюдать вплоть до 20 ноября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023