Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу, 18 ноября, позволит жителям и гостям столицы наблюдать за пиком метеорного потока Леониды. Об этом 17 ноября сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением», — сказала Котилевская «РИА Новости».

Однако тем, кто решит воочию понаблюдать за метеорным потоком, лучше одеться теплее, посоветовала синоптик.

Ранее, 15 ноября, метеорологи «Яндекс Погоды» рассказали «Известиям», что в Москве, Самаре, Набережных Челнах и Краснодаре в ночь на 18 ноября ожидается малооблачная погода без осадков, которая позволит рассмотреть метеориты в небе. При этом в Санкт-Петербурге, Кемерово, Уфе, Иркутске, Челябинске, Новокузнецке, Томске, Красноярске и Хабаровске прогнозируется пасмурная погода, поэтому шанс увидеть поток Леониды в этих городах не такой высокий.

Также 15 ноября «Известия» рассказали, что метеорный поток Леониды является одним из самых ярких звездопадов 2023 года, своего пика он достигнет 18 ноября. Наблюдать за явлением лучше всего вдали от освещенных дорог с полуночи до рассвета. Там, где небо темнее, а горизонт более открытый, «падающие звезды» видны даже невооруженным глазом.

В этом месяце россияне также смогли увидеть метеорный поток Южные Тауриды. Его активность пришлась на 5 ноября, но отдельные метеоры можно наблюдать вплоть до 20 ноября.