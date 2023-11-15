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Россиянам назвали, в каких городах можно будет увидеть метеорный поток Леониды

«Яндекс Погода»: жители Москвы и Самары смогут увидеть метеорный поток Леониды
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Фото: commons.wikimedia.org/Navicore
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Жители Москвы, Самары, Набережных Челнов и Краснодара смогут увидеть метеорный поток Леониды, пик которого придется в ночь на 18 ноября. Об этом «Известиям» 14 ноября рассказали метеорологи «Яндекс Погоды».

По их словам, именно в этих городах ожидается малооблачная погода без осадков, которая позволит рассмотреть метеориты в небе.

При этом жителям Санкт-Петербурга, Кемерово, Уфы, Иркутска, Челябинска, Новокузнецка, Томска, Красноярска и Хабаровска с погодой повезло чуть меньше. Как отметили метеорологи, в этих городах в ночь с 17 на 18 ноября ожидается пасмурная погода, поэтому шанс увидеть метеорный поток не такой высокий.

«Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением. Чтобы посмотреть на метеоры, нужно будет выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15–20 метеоров за час. Небесные тела будут особенно хорошо видны жителям, живущим за городом, и в случае ясной или малооблачной погоды», — уточнили метеорологи «Яндекс Погоды».

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Метеорный поток Леониды ежегодно подходит к Земле с 6 ноября по 30 ноября. Особенно четко метеорный поток будет видно в ночь с 17 на 18 ноября. Зенитное часовое число метеоров достигнет 20 штук. Они войдут в атмосферу Земли со скоростью порядка 70 км/с и полностью сгорят.

В начале ноября «Известия» рассказали, что россияне смогут наблюдать один из самых ярких метеорных потоков осени — Южные Тауриды, чья активность пришлась на 5 ноября, а завершится ближе к 20 ноября. Отмечалось, что наблюдать метеорный поток лучше всего в сельской местности, вдали от освещенных дорог с полуночи до рассвета.

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