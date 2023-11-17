Политолог усомнился в изменении курса помощи Киеву при новом главе МИД Британии

Назначение на пост главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона вряд ли отразится на поставах вооружения Украине. Об этом «Известиям» 17 ноября завил политолог Иван Мезюхо.

Накануне назначенный 13 ноября новым главой МИД Великобритании Кэмерон в ходе рабочей поездки в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подтвердил приверженность Лондона поддержке Киева, а также пообещал продолжить оказывать «моральную, дипломатическую, экономическую, но прежде всего военную поддержку».

«Я сомневаюсь в том, что назначение нового министра иностранных дел Великобритании в каком-то позитивном смысле отразится на киевском режиме. Дело в том, что еще до назначения Кэмерона Зеленский фактически перестал заигрывать в свою так называемую западную многовекторность, когда он одновременно ориентировался и на Британию, и на ЕС, и на США», — сказал Мезюхо.

Как отметил политолог, на сегодняшний день Зеленский делает ставку непосредственно на США, в частности на администрацию президента США Джо Байдена. Следовательно, по словам Мезюхо, изменения в Форин-офисе вряд ли отразятся на дополнительных поставках вооружения или оказании другой поддержки киевского режима.

«Кэмерон не несет ответственности за действия своих предшественников, поэтому в каком-то смысле ему будет легче навешивать лапшу на уши Зеленскому, то есть не удовлетворять его финансовые и военные аппетиты в полной мере, а подбрасывать [такие заявления] для проформы и демонстрации своей антироссийской политики», — заявил политолог.

Еще до этого, 6 ноября, британская газета The Spectator сообщила об изменившемся тоне Зеленского в общении с Западом. Журналист издания отметил, что если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше или конфликт затянется на неопределенный срок».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.