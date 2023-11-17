Реклама
Прямой эфир
Общество
Краснов раскритиковал исполнение программ по расселению из ветхого и аварийного жилья
Мир
Российский сегмент Международного мониторинга по ДВЗЯИ создадут до конца 2023 года
Мир
Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году в Норвегии отменен
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева
Общество
На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области
Экономика
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Мир
Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии
Мир
Пранкер Вован удивился предупреждению разведки ФРГ об опасности пранкеров РФ
Общество
В Москве на следующей неделе выпадет до 6 см снега
Мир
WSJ сообщила о кончающихся у Пентагона деньгах для помощи Украине
Стиль
Мисс Россия – 2023 представила национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная»
Происшествия
В Перми будут судить угнавшего асфальтоукладщик 20-летнего парня
Экономика
Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent
Сюжет:

Политолог усомнился в изменении курса помощи Киеву при новом главе МИД Британии

Мезюхо: назначение Кэмерона главой МИД Британии не повлияет на помощь Украине
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Назначение на пост главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона вряд ли отразится на поставах вооружения Украине. Об этом «Известиям» 17 ноября завил политолог Иван Мезюхо.

Накануне назначенный 13 ноября новым главой МИД Великобритании Кэмерон в ходе рабочей поездки в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подтвердил приверженность Лондона поддержке Киева, а также пообещал продолжить оказывать «моральную, дипломатическую, экономическую, но прежде всего военную поддержку».

«Я сомневаюсь в том, что назначение нового министра иностранных дел Великобритании в каком-то позитивном смысле отразится на киевском режиме. Дело в том, что еще до назначения Кэмерона Зеленский фактически перестал заигрывать в свою так называемую западную многовекторность, когда он одновременно ориентировался и на Британию, и на ЕС, и на США», — сказал Мезюхо.

Как отметил политолог, на сегодняшний день Зеленский делает ставку непосредственно на США, в частности на администрацию президента США Джо Байдена. Следовательно, по словам Мезюхо, изменения в Форин-офисе вряд ли отразятся на дополнительных поставках вооружения или оказании другой поддержки киевского режима.

«Кэмерон не несет ответственности за действия своих предшественников, поэтому в каком-то смысле ему будет легче навешивать лапшу на уши Зеленскому, то есть не удовлетворять его финансовые и военные аппетиты в полной мере, а подбрасывать [такие заявления] для проформы и демонстрации своей антироссийской политики», — заявил политолог.

Я вас любить не обнищал: Европа думает, как помогать Украине
Франция балансирует, Германия хочет тратить больше

Еще до этого, 6 ноября, британская газета The Spectator сообщила об изменившемся тоне Зеленского в общении с Западом. Журналист издания отметил, что если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше или конфликт затянется на неопределенный срок».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023