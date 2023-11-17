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WSJ сообщила о кончающихся у Пентагона деньгах для помощи Украине

WSJ: у Пентагона кончаются деньги на вооружения для Киева
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Фото: commons.wikimedia.org/David B. Gleason
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У министерства обороны США кончаются деньги на вооружения для Киева и восполнение своих запасов. Об этом 17 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, в распоряжении Пентагона в данный момент есть около $5 млрд, чтобы продолжить предоставлять вооружения Украине, однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов оружия, сократился до $1,1 млрд.

Это означает, что средства американского оборонного ведомства близки к тому, чтобы закончиться, добавили в публикации.

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
Палата представителей пытается избежать остановки работы правительства

Ранее в этот день президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства страны).

До этого, 6 ноября, британская газета The Spectator сообщила об изменившемся тоне украинского лидера Владимира Зеленского в общении с Западом. Журналист издания отметил, что если недавно позиция Киева была «дайте нам больше и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше или конфликт затянется на неопределенный срок».

При этом 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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