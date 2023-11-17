Bloomberg: Зеленский боится нового майдана и отстранения от власти

Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения из-за возможной подготовки к «третьему майдану». Об этом он заявил 17 ноября агентству Bloomberg.

«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», — заявил украинский лидер.

По его словам, операцию якобы готовит Россия. Ее целью является организация переворота на Украине.

Два предыдущих майдана на Украине произошли в 2004 и 2014 годах и привели к смене власти в стране.

Ранее, 7 ноября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов 7 ноября в беседе с «Известиями» допустил новый государственный переворот на Украине. По его словам, Зеленский загнал себя в угол риторикой турбопатриотизма, говоря о том, что Украина должна вернуться к границам 1991 года и что Киев видит для себя одну цель — тотальное поражение и развал России.

Днем ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов может стать реальной угрозой для Зеленского.

В конце октября американские СМИ сообщали о вспыхнувших разногласиях между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Суть конфликта состоит в том, что президент Украины не хочет приостанавливать контрнаступление, так как Запад может подумать, что Киев не может достичь намеченных целей с помощью боевых действий. Однако главнокомандующий ВСУ настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.