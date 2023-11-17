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Военный эксперт назвал характеристики атомной подводной лодки «Нерпа»

Эксперт Кошкин: АПЛ «Нерпа» вооружена крылатыми ракетами и средствами ПВО
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Фото: РИА Новости/Сергей Сафронов
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Известиям» 17 ноября о технических характеристиках атомной подводной лодки К-152 «Нерпа». По его словам, подводная скорость субмарины составляет около 33 узлов.

«Скорость ее где-то 11 узлов надводная, подводная — 33 узла, рабочая глубина 520 м, предельная — 600 м, автономное плавание —100 суток, экипаж — 73 человека, из них 31 офицер. Стоит сказать, что и длина ее где-то 114 м, силовая установка — ядерный реактор, где-то 43 тыс. л.с. И вооружение — это и крылатые ракеты, и, соответственно, торпеды, мины и есть даже средства ПВО — «Стрела-3М», — рассказал Кошкин.

Военный эксперт также напомнил, что 8 ноября 2008 года на подлодке проводили испытания, в результате которых несанкционированно сработала система пожаротушения, после чего произошла авария. После этого она была отдана в ремонт, а в 2012 году, получив новое название «Чакра-2», атомная подводная лодка была передана в лизинг Военно-морских сил Индии, однако страна также досрочно ее вернула.

«В главкоме [ВМФ РФ] в целом проанализировали состояние возможности ее и решили, что лучше ее утилизировать», — резюмировал эксперт.

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Накануне в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что главный штаб Военно-морского флота РФ предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б». В главкоме отметили, что по финансовым соображениям считают нецелесообразным ремонт и модернизацию «Нерпы».

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что новый атомный подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из Белого моря. Запуск был реализован в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний.

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