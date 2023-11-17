Источник рассказал о состоянии госпитализированного режиссера Митты

Кинорежиссер Александр Митта находится в сознании, но он умеренно оглушен. Пока что 90-летнему пациенту тяжело дается общение, о чем в пятницу, 17 ноября, сообщил источник «Известий».

Как указал собеседник, Митте проведут санацию бронхов, что позволит улучшить отделение и выведение мокроты.

12 ноября режиссер начал задыхаться, близкие вызвали ему скорую помощь. Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Источник тогда уточнил, что причиной плохого самочувствия стало острое нарушение мозгового кровообращения. Спустя два дня, 14 ноября, информатор «Известий» сообщил, что Митта остается в тяжелом состоянии в реанимации.

Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериалом «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.