ВТБ сообщил о новой схеме обмана мошенников с курсами для финансовых аналитиков

Мошенники стали обманывать людей, находящихся в поиске работы, предлагая им позиции финансовых аналитиков. Об этом 17 ноября рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.



«Жертву обучают торговле на финансовом и валютном рынках, затем обманом предлагают вложить в проект собственные и кредитные средства, но вывести «заработок» человек уже не сможет», — рассказал он.

Сама схема мошенников проста. Злоумышленники находят соискателей работы, звонят им и предлагают должность специалиста в отделе аналитики. Если человек соглашается, то его просят пройти бесплатное обучение в офисе компании. Жертву регистрируют на платформе для торгов, чтобы показать, как работает торговля на финансовом и валютном рынках, а в процессе обучения аккуратно узнают подробности ее материального положения и наличия кредитов.

Когда наступает последний день обучения, мошенники начинают уговаривать «ученика» внести деньги на счет и получить доход самому. Если у жертвы нет денег, то ее уговаривают оформить кредит или получить их под залог имеющейся квартиры.

Денежные средства просят отдать наличными одному из работников офиса или специальному курьеру, чтобы внести их на несуществующий счет. В качестве доказательства жертве показывают пополнение несуществующего финансового счета и получение дохода. Подобные торги продолжаются до момента, пока у человека не останется денег, либо пока он не догадается о том, что попал к мошенникам.

Ранее, в октябре, директор по кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков предупредил россиян об опасности сообщений с привлекательными вакансиями. Избаенков отметил, что потенциальных соискателей должны насторожить подозрительные объявления о должностях, изменениях условий труда и размера заработной платы, а также запросах на оплату за подачу заявки или предоставление информации.