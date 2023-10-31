Реклама
Прямой эфир
Мир
Нетаньяху спрогнозировал высокую стоимость войны с ХАМАС
Мир
Минобороны объявило о завершении ротации российских миротворцев в Карабахе
Общество
Суд арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП России за девять месяцев 2023 года на 2,8%
Общество
Риелтор допустил рост цен на аренду недвижимости в России
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост стоимости золота в мире
Экономика
Мишустин заявил о завершении адаптации экономики РФ к внешним вызовам
Происшествия
Самолет Иркутск — Москва сел в Сыктывкаре из-за драки на борту
Туризм
Премьер Таиланда утвердил указ об отмене виз для граждан РФ на 90 дней
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 1 ноября до 92,02 руб.
Политика
В Госдуме назвали хозяйственным вопросом требование Лукашенко компенсации от РФ
Мир
Глава ЕК допустила вступление Черногории в Евросоюз до 2030 года
Армия
Бригада ВС РФ уничтожила танк Leopard в районе Авдеевки

Эксперт предупредил россиян об опасности сообщений с привлекательными вакансиями

IT-эксперт Избаенков предупредил, что мошенники отправляют сообщения с заманчивыми вакансиями
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мошенничество, связанное с привлекательными вакансиями, распространяется через различные мессенджеры и SMS-сообщения и призвано обмануть потенциальных соискателей. Об этом директор по кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков предупредил во вторник, 31 октября.

По его словам, целью мошенников является либо выманить денежные средства, либо получить личную информацию, либо использовать безвозмездный труд соискателей.

«Этот вид мошенничества является серьезной угрозой для личной безопасности и финансовой стабильности граждан», — сказал IT-эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Избаенков отметил, что потенциальных соискателей должны насторожить подозрительные объявления о вакансиях, изменение условий труда и размера заработной платы, а также запросы на оплату за подачу заявки или предоставление информации.

Чтобы защититься от мошенников, эксперт рекомендовал: проверять юридическую информацию о работодателе на специализированных ресурсах, сравнивать предложения по аналогичным вакансиям на рынке труда, не предоставлять личные данные до уверенности в добросовестности работодателя, а также остерегаться громких обещаний и расплывчатых описаний обязанностей.

Полеты не наяву: появился новый вид мошенничества с авиабилетами в интернете
Аферисты переориентировались с «продажи» на «возврат денег» за отмененные рейсы

Мошенники также все чаще используют ложную рекламу сервисов доставки товаров, чтобы обманом заставить людей загружать вредоносные приложения.

Они взаимодействуют с потенциальными жертвами через приложения для обмена сообщениями, где отправляют ссылки на то, что выглядит как страница Google Play для организации доставки. Однако эта страница является поддельной, и мошенники убеждают пользователей загрузить и установить мобильное приложение, зараженное трояном, пишет Pravda.Ru.

6 сентября юрист Илья Русяев рассказал, что в бархатный сезон активизируются мошенники, пытающиеся обмануть доверчивых туристов. Самой распространенной он назвал схему с «эксклюзивными» экскурсиями, когда под видом уникального предложения мошенники предлагают экскурсии по завышенным ценам, которые в реальности оказываются обыденными или даже некачественными.

Далее, по его словам, следуют ложные сборы и налоги. И также распространена схема, когда под видом настоящих сувениров продают подделки по завышенной цене.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023