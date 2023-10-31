Эксперт предупредил россиян об опасности сообщений с привлекательными вакансиями

Мошенничество, связанное с привлекательными вакансиями, распространяется через различные мессенджеры и SMS-сообщения и призвано обмануть потенциальных соискателей. Об этом директор по кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков предупредил во вторник, 31 октября.

По его словам, целью мошенников является либо выманить денежные средства, либо получить личную информацию, либо использовать безвозмездный труд соискателей.

«Этот вид мошенничества является серьезной угрозой для личной безопасности и финансовой стабильности граждан», — сказал IT-эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Избаенков отметил, что потенциальных соискателей должны насторожить подозрительные объявления о вакансиях, изменение условий труда и размера заработной платы, а также запросы на оплату за подачу заявки или предоставление информации.

Чтобы защититься от мошенников, эксперт рекомендовал: проверять юридическую информацию о работодателе на специализированных ресурсах, сравнивать предложения по аналогичным вакансиям на рынке труда, не предоставлять личные данные до уверенности в добросовестности работодателя, а также остерегаться громких обещаний и расплывчатых описаний обязанностей.

Мошенники также все чаще используют ложную рекламу сервисов доставки товаров, чтобы обманом заставить людей загружать вредоносные приложения.

Они взаимодействуют с потенциальными жертвами через приложения для обмена сообщениями, где отправляют ссылки на то, что выглядит как страница Google Play для организации доставки. Однако эта страница является поддельной, и мошенники убеждают пользователей загрузить и установить мобильное приложение, зараженное трояном, пишет Pravda.Ru.

6 сентября юрист Илья Русяев рассказал, что в бархатный сезон активизируются мошенники, пытающиеся обмануть доверчивых туристов. Самой распространенной он назвал схему с «эксклюзивными» экскурсиями, когда под видом уникального предложения мошенники предлагают экскурсии по завышенным ценам, которые в реальности оказываются обыденными или даже некачественными.

Далее, по его словам, следуют ложные сборы и налоги. И также распространена схема, когда под видом настоящих сувениров продают подделки по завышенной цене.