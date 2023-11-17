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Зеленский заявил о дефиците 155-мм снарядов ВСУ из-за конфликта Палестины и Израиля
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Зеленский заявил о дефиците 155-мм снарядов ВСУ из-за конфликта Палестины и Израиля

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolienko
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Из-за палестино-израильского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали испытывать нехватку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Об этом 16 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь? [Артиллерийские снаряды] калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились», ― цитирует Зеленского французское информагенство AFP.

Украинский лидер также отметил, что поставляемые сейчас западными странами боеприпасы никак не могут закрыть потребности армии Украины. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что в последнее время Соединенные Штаты нарастили темпы производства артиллерийских снарядов.

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Ранее, 14 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз (ЕС) не сможет поставить ВСУ обещанный 1 млн снарядов до весны. Кулеба добавил, что главной причиной невыполнения обещания ЕС стала бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

Тогда же член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что цель произвести более миллиона снарядов для Украины к весне 2024 года будет достигнута, однако на данный момент всё зависит от государств – членов ЕС.

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине необходимых вещей становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

За день до этого газета The Wall Street Journal сообщила, что военнослужащие ВСУ жалуются на существенную нехватку боеприпасов и живой силы. В связи с наращиванием Россией боевой мощи и переводом экономики страны на военные рельсы новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Украины, также указывает газета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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