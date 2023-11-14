Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов

Европейский союз (ЕС) не сможет поставить Украине обещанный 1 млн снарядов до весны. Об этом 14 ноября заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

«Причина этой проблемы — не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние <...> оборонной промышленности, неспособной произвести достаточное количество снарядов», — сказал он.

Кулеба добавил, что главной причиной невыполнения обещания ЕС стала бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей». Он отметил, что Евросоюз уже предпринимает необходимые для исправления ситуации шаги, однако делать это «надо быстрее».

«Мы очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять», — подчеркнул Кулеба.

В этот день член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что цель произвести более миллиона снарядов для Украины к весне 2024 года будет достигнута, однако на данный момент всё зависит от государств – членов ЕС. Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заявившего, что Киев не получит обещанное количество боеприпасов.

13 ноября день советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине необходимых вещей становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Накануне ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на существенную нехватку боеприпасов и живой силы. В связи с наращиванием Россией боевой мощи и переводом экономики страны на военные рельсы новая фаза конфликта выглядит неблагоприятной для Украины, также указывает газета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.