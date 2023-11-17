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На Украине признали разворовывание бюджета чиновниками в ожидании конца конфликта

Политик Гайдай: украинские чиновники разворовывают бюджет и ждут конца конфликта
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Фото: Соцсети
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Украинские чиновники разворовывают госбюджет, ожидая конца конфликта. Об этом 16 ноября заявил украинский политик, экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты», — отметил он.

По словам Гайдая, власти решили, что для них конфликт на Украине уже закончился. Поэтому госслужащие проводят свадьбы за миллионы долларов, покупают дорогие иномарки и «прозябают в ресторанах в Киеве».

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Ранее, 10 ноября, член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек отметил, что ЕС решил увеличить финансирование Киева на €50 млрд, несмотря на «стремительный рост уровня коррупции и ухудшение ситуации с верховенством закона на Украине».

До этого, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. Российский лидер указал на то, что коррупция на Украине практически узаконена. У Запада не получится с ней побороться, считает он.

Ранее, 31 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

14 октября главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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