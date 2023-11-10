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В Германии указали на стремительный рост коррупции на Украине

Евродепутат Бек заявил о росте коррупции на Украине
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Фото: РИА Новости
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Член Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек заявил о стремительном росте коррупции на Украине на фоне увеличения финансирования Киева странами Евросоюза (ЕС).

Бек направил обращение Еврокомиссии (ЕК), документ называется «Увеличение финансирования Ukraine Facility в контексте растущей коррупции на Украине». Ukraine Facility является программой Еврокомиссии и одним из основных инструментов помощи Украине, уточняет Lenta.Ru 10 ноября.

Бек отмечает, что ЕС решил увеличить финансирование Киева на €50 млрд, несмотря на «стремительный рост уровня коррупции и ухудшение ситуации с верховенством закона на Украине».

В этой связи Бек обращается к ЕК с вопросом о том, какие меры планируется принять для борьбы с коррупцией и мошенничеством на Украине.

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9 ноября агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС изучают альтернативный план финансирования Украины на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи в €50 млрд. В запасной план будут входить национальные гарантии стран ЕС по привлечению финансирования на рынках, пишет RT. Некоторые страны просят ускориться с разработкой альтернативы и усилить давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает сайт kp.ru. Также в материале подчеркивается, что позиция Венгрии по вопросу помощи Украине вызывает разногласия в Евросоюзе.

До этого, 27 октября, издание Politico сообщило, что Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Фицо объяснил свое решение высоким уровнем коррупции на Украине, добавив, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.

3 ноября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер сообщила, что в Белом доме признали сокращение объемов военной помощи киевскому режиму из-за истощения выделенных американским конгрессом бюджетных средств на поддержку Украины, отмечает телеканал «Звезда».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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