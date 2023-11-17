Al Jazeera раскрыл количество погибших с начала операции в Газе бойцов ЦАХАЛ

Потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составили 56 человек с начала наземной операции в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera в пятницу, 17 ноября.

«Сообщается, что за 24 часа с полудня среды по четверг были убиты еще трое израильских солдат, в результате чего общее число израильских военнослужащих, убитых с начала наземного вторжения в Газу, достигло 56 человек», — написано в материале.

Ранее, 22 октября, ЦАХАЛ сообщила о гибели своего военного в секторе Газа. Ранены оказались еще трое израильских солдат. Это произошло в результате удара противотанковой ракеты по танку и инженерной машине ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.