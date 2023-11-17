Президент России Владимир Путин противостоял всем усилиям Запада обратить вспять его намерения в связи со спецоперацией на Украине, а США и их союзникам нужна новая стратегия, пишет 16 ноября The Wall Street Journal (WSJ).

«У Путина есть основания полагать, что время на его стороне. На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает борьбу. Российская экономика пострадала, но она не разрушена», — пишет издание.

WSJ отмечает, что обещания западных чиновников оживить собственную оборонную промышленность столкнулись с бюрократическими проблемами и узкими местами в цепочках поставок, тогда как российские оборонные заводы наращивают производство.

«Ответственные за управление российской экономикой технократы доказали устойчивость, адаптируемость и изобретательность. Повышенные цены на нефть, отчасти вызванные тесным сотрудничеством с Саудовской Аравией, пополняют государственную казну. Украина же, напротив, сильно зависит от вливаний западных денег», — констатирует газета.

Издание отмечает также достижения России на внешнеполитической арене, выделив отношения с Китаем и Индией, которые предоставили важную поддержку российской экономике, наращивая импорт российской нефти и других сырьевых товаров.

«Вместо того чтобы беспокоиться о потерянных рынках в Западной Европе или нежелании Пекина игнорировать санкции США и ЕС, Путин решил, что в краткосрочной перспективе более выгодно просто стать младшим партнером Китая в экономической сфере. Товары из Китая составляют почти 50% российского импорта, и ведущие российские энергетические компании сейчас зациклены на продажах в Китай», — подчеркнули в WSJ.

10 ноября политолог из США Скотт Беннетт заявил «Известиям», что Украина с самого начала была обречена на поражение. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

15 октября президент России оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

2 октября журналист Габор Стейнгарт в немецком журнале Focus написал, что провал стратегии Запада по изоляции президента России Владимира Путина заставляет сделать неутешительные выводы об эффективности такой политики. Он отметил, что российская экономика демонстрирует высокую степень устойчивости, несмотря на давление западных санкций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.