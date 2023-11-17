Делегация РФ на саммите АТЭС указала на рост российской экономики

Российская делегация в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско (Калифорния), заявила участникам о серьезном отношении к экологическим инициативам и экономическому развитию. Об этом 16 ноября заявил на полях саммита глава делегации, вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы ознакомили с прогрессом нашей экономики, указали на то, что наша экономика растет, диверсифицируется, причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей. У нас на рекордно низком уровне находится безработица ― 3%, выросли реальные доходы населения на 7,5% при инфляции в 6%», ― заявил вице-премьер в разговоре с журналистами.

Кроме того, отметил Оверчук, в период с января по сентябрь 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 2,8%, и эта динамика продолжает сохранять положительный тренд.

Также вице-премьер указал на увеличившийся на 6,1% по итогам 2022 года объем товарооборота России с экономиками АТЭС по сравнению 2021-м. Более того, за первые восемь месяцев текущего года этот показатель увеличился еще на 11,8%.

Помимо вопросов экономического развития, глава российской делегации на саммите АТЭС рассказал о преследовании Россией цели по соблюдению обязательств, согласно которым страна должна к 2060 году прийти к углеродной нейтральности.

«Мы активно работаем над этим, разрабатываем для этого финансовые инструменты. Фактически у нас есть углеродный проект на острове Сахалин, который реализуется, есть программа, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем на острове будет достигнута углеродная нейтральность», ― сказал вице-премьер.

Ранее, 16 ноября, Оверчук отметил позитивное развитие экономических отношений, которые Россия выстраивает с Китаем, а также странами Южной Америки. Также он высказал надежду, что саммит АТЭС, которому свойственна многосторонняя повестка, позволит еще раз «подсветить» все глобальные проблемы, существующие на данный момент.

По прибытии Оверчука в Сан-Франциско, на место проведения саммита, посольство РФ в США написало, что Россия рассматривает площадку АТЭС как форум для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, а также создания благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это торгово-экономический форум с участием 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), среди которых США, Китай, Россия, Япония, Мексика и другие. В 2023 году мероприятие проходит с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавляет вице-премьер РФ Алексей Оверчук.