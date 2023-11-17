Ветеранам СВО предложили назначать инвалидность бессрочно

Ветеранам боевых действий, в том числе СВО, не придется ежегодно подтверждать инвалидность — соответствующее постановление утвердило правительство, выяснили «Известия».

Речь идет о людях, получивших тяжелые увечья на военной службе и о добровольцах-контрактниках. При первичном освидетельствовании на получение инвалидности ее будут сразу назначать бессрочно. Эксперты называют меру логичным и гуманным решением.

Боевые множественные травмы значительно отличаются от травм и ампутаций, полученных в гражданской жизни, пояснил «Известиям» смысл нововведений руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка.

По его словам, после ампутации конечностей при ранениях нередко требуется дополнительное хирургическое вмешательство для успешного протезирования, в связи с чем и реабилитация занимает значительное время.

«Обучение ходьбе на протезе тоже требует более длительного времени, поскольку необходимо восстановление и других пострадавших при ранении функций организма. Установление инвалидности у таких раненых сразу бессрочно позволит наиболее эффективно заниматься их лечением и восстановлением и в последующем вернуться в активную жизнь», — сказал Дымочка.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Михаил Терентьев также отметил, что человеку с подобными травмами нужна более сложная помощь, в том числе психологическая. Принятие решения о бессрочном освидетельствовании позволит формировать долгосрочную программу комплексной реабилитации в отношении каждого ветерана, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Опорное положение: инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно