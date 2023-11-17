Реклама
Прямой эфир
Культура
Форум объединенных культур открылся в Петербурге после четырехлетней паузы
Наука и техника
SpaceХ сообщила о переносе запуска космического корабля Starship на 18 ноября
Общество
Ветеранам СВО предложили назначать инвалидность бессрочно
Происшествия
Два человека оказались под завалами из-за обрушения на руднике в Забайкалье
Общество
МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников
Мир
В Пентагоне призвали сохранить возможность прямой связи с Шойгу
Происшествия
ФСБ задержала предлагавшего комиссовать военных жителя Донецка
Общество
Досрочная пенсия безработным вырастет до 19,6 тыс. в 2024 году
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –4 градусов в Москве 17 ноября
Спорт
Нападающий «Спартака» Морозов получил травму во время хоккейного матча
Общество
Росавиация нашла нарушения в расследовании посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле
Экономика
Иностранцы подали 20 заявок на «золотые визы» РФ
Мир
В МЧС сообщили о прилете в Москву третьей группы эвакуированных из Газы россиян

Ветеранам СВО предложили назначать инвалидность бессрочно

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ветеранам боевых действий, в том числе СВО, не придется ежегодно подтверждать инвалидность — соответствующее постановление утвердило правительство, выяснили «Известия».

Тут такое дуло: ветеранам разрешат покупать оружие без стажа и обучения
В Госдуме подготовили послабления для участников военных действий

Речь идет о людях, получивших тяжелые увечья на военной службе и о добровольцах-контрактниках. При первичном освидетельствовании на получение инвалидности ее будут сразу назначать бессрочно. Эксперты называют меру логичным и гуманным решением.

Боевые множественные травмы значительно отличаются от травм и ампутаций, полученных в гражданской жизни, пояснил «Известиям» смысл нововведений руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка.

По его словам, после ампутации конечностей при ранениях нередко требуется дополнительное хирургическое вмешательство для успешного протезирования, в связи с чем и реабилитация занимает значительное время.

«Обучение ходьбе на протезе тоже требует более длительного времени, поскольку необходимо восстановление и других пострадавших при ранении функций организма. Установление инвалидности у таких раненых сразу бессрочно позволит наиболее эффективно заниматься их лечением и восстановлением и в последующем вернуться в активную жизнь», — сказал Дымочка.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Михаил Терентьев также отметил, что человеку с подобными травмами нужна более сложная помощь, в том числе психологическая. Принятие решения о бессрочном освидетельствовании позволит формировать долгосрочную программу комплексной реабилитации в отношении каждого ветерана, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Опорное положение: инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023