Источник сообщил о возможном оснащении iPhone 16 графеновым теплоотводом

Для iPhone 16 может быть использована новая система теплоотвода из графена, чтобы свести к минимуму риск перегрева. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера под псевдонимом Kosutami.

«В недавнем сообщении в X Kosutami рассказал, что Apple работает над графеновой теплоотводной системой для линейки iPhone 16. В то же время модели iPhone 16 Pro и Pro Max дополнительно могут получить металлические корпуса аккумуляторов для снижения их нагрева», — цитирует «Газета.ru».

Компания Apple, по данным издания, получала большое количество сообщений о проблемах с перегревом у iPhone 15 Pro, и теперь ищет пути решения.

Графен — материал с высокой теплопроводностью. Он превосходит по этому показателю медь, которая используется в радиаторах фирмы в настоящее время.

Кроме того, упоминалось, что исследования графена в Apple проводятся уже давно. Было подано даже несколько патентов на новые методы рассеивания тепла в портативных устройствах при помощи этого материала.

Ранее, 21 июня, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко порекомендовал не оставлять заряжающийся телефон под солнечными лучами во избежание нагрева. Если же гаджет всё же перегрелся — эксперт порекомендовал отключить его от сети питания и убрать в темное место.