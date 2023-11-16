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Источник сообщил о возможном оснащении iPhone 16 графеновым теплоотводом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Для iPhone 16 может быть использована новая система теплоотвода из графена, чтобы свести к минимуму риск перегрева. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщило издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера под псевдонимом Kosutami.

«В недавнем сообщении в X Kosutami рассказал, что Apple работает над графеновой теплоотводной системой для линейки iPhone 16. В то же время модели iPhone 16 Pro и Pro Max дополнительно могут получить металлические корпуса аккумуляторов для снижения их нагрева», — цитирует «Газета.ru».

Компания Apple, по данным издания, получала большое количество сообщений о проблемах с перегревом у iPhone 15 Pro, и теперь ищет пути решения.

Графен — материал с высокой теплопроводностью. Он превосходит по этому показателю медь, которая используется в радиаторах фирмы в настоящее время.

Кроме того, упоминалось, что исследования графена в Apple проводятся уже давно. Было подано даже несколько патентов на новые методы рассеивания тепла в портативных устройствах при помощи этого материала.

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Ранее, 21 июня, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко порекомендовал не оставлять заряжающийся телефон под солнечными лучами во избежание нагрева. Если же гаджет всё же перегрелся — эксперт порекомендовал отключить его от сети питания и убрать в темное место.

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