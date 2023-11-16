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Захарова указала на попытку МОК вмешаться в дела суверенных стран

Захарова: заявления МОК показывают его попытку вмешаться в дела суверенных стран
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Фото: Global Look Press/Cao Can
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Заявление Международного олимпийского комитета (МОК), призывающее не допустить иностранных спортсменов до Всемирных игр дружбы в России, показывают, что организация пытается вмешаться в дела суверенных стран. Об этом в четверг, 16 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Организация, некогда призванная содействовать развитию спортивного сотрудничества во всем мире, с подачи его западных спонсоров не только поддерживает незаконные ограничения в отношении российских спортсменов, но и пытается в нарушение своего мандата вмешиваться во внутренние дела суверенных государств», — передает ее слова пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что любая страна имеет право проводить на территории своего государства международные соревнования. По ее словам, спорт и право на участие в таких соревнованиях являются универсальными ценностями. Никто не обладает монополией на такую деятельность, добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«Исходим из того, что вопрос организации масштабных гуманитарных мероприятий на территории России является прерогативой исключительно руководства и заинтересованной общественности нашей страны», — подытожила Захарова.

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15 ноября директор департамента МОК Джеймс Маклеод порекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы в России. По его словам, при растущей популяризации спорта НОКам следует «проявлять осторожность в отношении этой инициативы».

В этот же день генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин выразил удивление столь жесткой позицией МОК и его руководителей в отношении соревнований. Он добавил, турнир задуман как гармоничное дополнение к уже существующему календарю соревнований. Кроме того, он призван стать важнейшим событием для отлученных от крупных международных соревнований спортсменов из РФ, обеспечить им мотивацию и поддержку.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований и поручил сформировать организационный комитет. В тот же день глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что соревновательная программа Всемирных игр дружбы будет включать 30 видов спорта, в турнире смогут принять участие порядка 10 тыс. спортсменов. Проведение первых Игр дружбы запланировано в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

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