Выставку-форум «Россия» посетили 1 млн человек

Международная выставка-форум «Россия», открывшаяся на ВДНХ 4 ноября, продолжает бить рекорды по посещаемости. В четверг, 16 ноября, она приняла своего миллионного гостя.

Им оказалась Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на мероприятие с мужем, а накануне отметила свой день рождения. По словам женщины, поездка в Москву — подарок от семьи, она не ожидала получить еще один на выставке, когда уже собиралась на вокзал.

«Нас остановили с вопросом: «Как вы относитесь к сюрпризам и чудесам?» Такого я представить себе не могла, я даже не ожидала. Чудо, оно такое. В него не верят, а оно пришло», — поделилась впечатлениями Сулейманова.

АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство культуры РФ и Банк России поздравили женщину и вручили ей три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Центробанка (ЦБ) и остановиться в одном из отелей Москвы. Отмечается, что миллионному посетителю также оплатят проезд в Москву.

«Мы хотели бы вам подарить индивидуальную экскурсию в историческое здание Центрального банка Российской Федерации, в наш замечательный музей «Золотая кладовая». Я надеюсь, что вам будет очень интересно и очень понравится», — сказала советник первого зампреда ЦБ Ирина Романова.

Ранее, 8 ноября, пятисоттысячный посетитель выставки-форума «Россия» получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Им оказался семилетний Матвей из Ростова-на-Дону. Организаторы выставки после вручения подарка пожелали Матвею с пользой провести время на выставке, узнать что-то новое, а также ознакомиться с разными стендами.

6 ноября первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что интерес посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве превысил ожидания организаторов. По его словам, выставку «Россия» можно описать двумя словами — гордость и мечта.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций, пишет «Газета.Ru». Всего представлена 131 экспозиция.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.