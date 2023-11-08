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Пятисоттысячный посетитель выставки «Россия» получил специальный приз

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Пятисоттысячный посетитель международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве, получил в среду, 8 ноября, специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург.

Повезло семилетнему Матвею, который приехал на мероприятие с мамой из Ростова-на-Дону. Приз семье вручили у стенде Санкт-Петербурга в павильоне №75 на ВДНХ. Дату поездки можно выбрать в течение полугода.

По словам мамы ребенка, семья часто приезжает в Москву и посещает ВДНХ. Организаторы выставки после вручения подарка пожелали Матвею с пользой провести время на выставке, узнать что-то новое, а также ознакомиться с разными стендами.

Накануне организаторы выставки сообщили, что за первые три дня ее посетили посетили рекордные 448 тыс. человек. В день открытия выставки 4 ноября там побывали 191 тыс. человек, 5 ноября посмотреть на экспозиции пришли 123 тыс. человек, а 6 ноября количество гостей составило 134 тыс. человек.

До этого, 6 ноября, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что интерес посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве превысил ожидания организаторов. По его словам, выставку «Россия» можно описать двумя словами — гордость и мечта.

На территории ВДНХ состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
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Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций, пишет «Газета.Ru». Всего представлена 131 экспозиция.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация.

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