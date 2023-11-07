Выставку «Россия» на ВДНХ за первые три дня посетило почти 450 тыс. человек

За первые три дня выставку «Россия» на ВДНХ посетили рекордные 448 тыс. человек. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Показатель в почти 450 тыс. человек является рекордным для ВДНХ. В день открытия выставки 4 ноября ее посетили 191 тыс. человек, 5 ноября — 123 тыс. человек, 6 ноября количество посетителей составило 134 тыс. человек.

На территории ВДНХ состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации, пишет ИА «Регнум». Множество мероприятий запланировано в рамках культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки, уточняет RT.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций, пишет «Газета.Ru». Всего представлена 131 экспозиция.

В период с 8 ноября по 14 января на выставке запланированы дни регионов, где глава каждого субъекта расскажет о достижениях последних лет. Дни российской экономики пройдут на выставке с 15 января по 9 февраля. С 12 февраля по 7 марта вице-премьеры и руководители федеральных ведомств расскажут о достижениях в исполнении государственных задач.

На выставке работает свыше 2 тыс. экскурсоводов для проведения экскурсий по экспозициям.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года, отмечает телеканал «Звезда». Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация, уточняет телеканал «360».

Ранее 7 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в рамках международной выставки-форума «Россия» специальные программы подготовили 18 павильонов-резидентов ВДНХ. В частности, Музей городского хозяйства Москвы продемонстрирует 13-метровый макет мегаполиса, а Музей кино представит выставку об истории российского кинематографа, кроме того, будет раздел, рассказывающий о съемках фильма «Трудно быть богом» Алексея Германа по роману братьев Стругацких, сообщает НСН.

6 ноября первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что интерес посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве превысил ожидания организаторов. По его словам, выставку «Россия» можно описать двумя словами — гордость и мечта. Он добавил, что для осмотра всей выставки понадобится не менее шести дней.