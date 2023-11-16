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На НФР состоялась сессия «Роли и задачи контента и креатива в настоящее время»

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Фото: скриншот
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На Национальном рекламном форуме (НФР) в Москве 16 ноября прошла стратегическая сессия «Роли и задачи контента и креатива в настоящее время».

Встреча, прошедшая в рамках Московского международного фестиваля рекламы Red Apple, состояла из двух частей. Участники мероприятия рассматривали роли и задачи контента и креатива на международном и на российском рынках.

«Мы поговорили про то, как страна выглядит внешне и как изнутри, как выглядит реклама. Это была классная дискуссия», — рассказал модератор дискуссии, партнер агентства GRAPE Владилен Ситников.

В первой части мероприятия выступили эксперты из Казахстана, Армении, Аргентины, Сербии, Белоруссии и Индии.

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Накануне в рамках Недели российской рекламы состоялся день Digital, посвященный интерактивной рекламе. Спикеры обсудили практическую ценность цифровых продуктов с учетом интересов брендов, агентств, регуляторов, технологических площадок и пользователей.

Неделя российской рекламы стартовала 13 ноября с открытия выставки «145 лет рекламе. Культурное наследие» в московском ГУМе. Вход на выставку, которая продлится до 22 ноября, свободный.

Особым событием Недели российской рекламы станет VII Национальный рекламный форум, на котором ожидается более 5 тыс. гостей. Его программа впервые расширена до трех дней.

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