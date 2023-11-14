В ГУМе открылась мультимедийная выставка в рамках Недели российской рекламы

Неделя российской рекламы, которая в 2023 году отмечает свое 145-летие, открылась 13 ноября в Москве. Вместе с ней в ГУМе стартовала полномасштабная выставка «145 лет рекламе. Культурное наследие».

Отечественная профессиональная индустрия рекламы ведет историю с 1878 года, когда было основано первое рекламное агентство Людвига Метцеля — «Центральная контора объявлений». В основу программы юбилейной недели российской рекламы положен именно этот факт.

В основе выставки — работы художников, фотографов и писателей, которые в разные годы бросали вызов привычному и благодаря кому люди узнавали о новых товарах и услугах. Всего около 500 уникальных проектов, объединяющих прошлое, настоящее и будущее двигателя торговли. Вход на выставку, которая продлится до 22 ноября, свободный.

Особым событием Недели российской рекламы станет 7-й Национальный рекламный форум, на котором ожидается более 5 тыс. гостей. Его программа впервые расширена до трех дней.